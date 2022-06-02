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Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 02.06.2022
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Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 02.06.2022
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:30
2022-06-02T18:24
в мире
украина
виктор медведчук
владимир зеленский
тарас козак
донбасс
киев
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны.Как утверждает ведомство, обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, у Медведчука могут конфисковать имущество.СБУ в апреле задержала политика по поручению президента Украины Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса Медведчука, в ходе которого он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление".
https://ria.ru/20220525/medvedchuk-1790571392.html
https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html
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в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, тарас козак, донбасс, киев, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко
16:30 02.06.2022 (обновлено: 18:24 02.06.2022)
 
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Госбюро расследований Украины сообщило, что Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны.

"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 ("Государственная измена") и статьей 438 ("Нарушение законов и обычаев войны")", — также говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

Как утверждает ведомство, обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, у Медведчука могут конфисковать имущество.
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Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса Медведчука, в ходе которого он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление".
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В миреУкраинаВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийТарас КозакДонбассКиевСлужба безопасности УкраиныОппозиционная платформа - За жизньПетр Порошенко
 
 
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