16:30 02.06.2022 (обновлено: 18:24 02.06.2022)
Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
Госбюро расследований Украины сообщило, что Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны.
"Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 ("Государственная измена") и статьей 438 ("Нарушение законов и обычаев войны")", — также говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Как утверждает ведомство, обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, у Медведчука могут конфисковать имущество.
СБУ в апреле задержала политика по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса Медведчука, в ходе которого он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление".