https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792678819.html

Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы - РИА Новости, 02.06.2022

Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы

Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:30

2022-06-02T16:30

2022-06-02T18:24

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виктор медведчук

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Оппозиционному политику Виктору Медведчуку, обвиняемому на Украине в госизмене, грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Госбюро расследований страны.Как утверждает ведомство, обвинительный акт направлен в суд. Кроме того, у Медведчука могут конфисковать имущество.СБУ в апреле задержала политика по поручению президента Украины Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года обвинили Медведчука в госизмене и содействии терроризму. По версии СБУ, он в 2014-м организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело, политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. До 10 марта он должен был находиться под домашним арестом, впоследствии суд разрешил взять его под стражу. Сам Медведчук неоднократно называл открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Кроме того, СБУ 23 мая опубликовала подробности допроса Медведчука, в ходе которого он назвал экс-президента Украины Петра Порошенко инициатором торговли углем с Донецкой и Луганской народными республиками и куратором приватизации трубопровода "Самара — Западное направление".

https://ria.ru/20220525/medvedchuk-1790571392.html

https://ria.ru/20220531/medvedchuk-1792144644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский, тарас козак, донбасс, киев, служба безопасности украины, оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко