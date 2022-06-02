Рейтинг@Mail.ru
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792673495.html
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене - РИА Новости, 02.06.2022
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене
Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:18
2022-06-02T16:28
в мире
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
украина
государственное бюро расследований украины
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:149:960:689_1920x0_80_0_0_a6c1af50f74f17af4d497cdd97cda1d0.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины."Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 "государственная измена" и ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, "обвинительный акт направлен в суд".СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790136001.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783219772_0:110:960:830_1920x0_80_0_0_677668d440f398739bd7fad0b5784e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, украина, государственное бюро расследований украины, служба безопасности украины
16:18 02.06.2022 (обновлено: 16:28 02.06.2022)
 
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене

Госбюро расследований Украины направило в суд обвинение Медведчука в госизмене

© Фото : СБУВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины.
"Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 "государственная измена" и ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, "обвинительный акт направлен в суд".
СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:50
В МИД ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
 
В миреВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизньУкраинаГосударственное бюро расследований УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала