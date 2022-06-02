16:18 02.06.2022 (обновлено: 16:28 02.06.2022)
Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене
Госбюро расследований Украины направило в суд обвинение Медведчука в госизмене
© Фото : СБУВиктор Медведчук
© Фото : СБУ
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины.
"Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 "государственная измена" и ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, "обвинительный акт направлен в суд".
СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.