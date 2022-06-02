https://ria.ru/20220602/medvedchuk-1792673495.html

Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене

Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене - РИА Новости, 02.06.2022

Госбюро расследований Украины направило в суд дело Медведчука о госизмене

Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:18

2022-06-02T16:18

2022-06-02T16:28

в мире

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

украина

государственное бюро расследований украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дело по обвинению оппозиционного политика Виктора Медведчука в госизмене направлено в суд, сообщили в госбюро расследований Украины."Следователи государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины от политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 111 "государственная измена" и ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, "обвинительный акт направлен в суд".СБУ в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790136001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, украина, государственное бюро расследований украины, служба безопасности украины