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ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's - РИА Новости, 02.06.2022
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ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's
ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's - РИА Новости, 02.06.2022
ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's
ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's, говорится в РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:33
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экономика
mcdonald's corporation
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
макдоналдс
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.Приостановившая в марте свою деятельность в России сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила о решении полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране.В пресс-службе компании РИА Новости рассказали, что ведется работа по созданию нового бренда. McDonald's отправил заявки на регистрацию нескольких названий, из которых выберут одно. Источник пояснил агентству, что таких вариантов восемь.Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан появился в 1990 году, к 2022 году в стране насчитывалось 850 точек сети.
https://ria.ru/20220531/makdonalds-1791959677.html
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экономика, mcdonald's corporation, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), макдоналдс
19:33 02.06.2022 (обновлено: 20:00 02.06.2022)
 
ФАС одобрила ходатайство о приобретении российского бизнеса McDonald's

ФАС одобрила ходатайство ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие у ресторана "Макдоналдс" рядом со станцией метро "Охотный ряд" в Москве
Прохожие у ресторана Макдоналдс рядом со станцией метро Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Прохожие у ресторана "Макдоналдс" рядом со станцией метро "Охотный ряд" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. ФАС России одобрила ходатайство связанной с бизнесменом Александром Говором компании ООО "Клуб-Отель" о приобретении российского бизнеса McDonald's, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале.

"При этом продавец в течение 15 лет вправе на рыночных условиях выкупить бизнес обратно", — также заявила служба.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность системообразующей организации в пределах страны.
Приостановившая в марте свою деятельность в России сеть фастфуда McDonald's в середине мая объявила о решении полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране.
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Учредителем компании "Клуб Отель" является Светлана Говор — жена текущего лицензианта McDonald's в России Александра Говора. При этом "Макдоналдс Корпорейшн" выступает учредителем ООО "Макдоналдс" и ЗАО "Москва-Макдоналдс", возглавляемых гендиректором McDonald's в России Олегом Пароевым.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". В России первый ресторан появился в 1990 году, к 2022 году в стране насчитывалось 850 точек сети.
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ЭкономикаMcDonald's CorporationРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Макдоналдс
 
 
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