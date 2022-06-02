https://ria.ru/20220602/matvienko-1792653333.html
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией - РИА Новости, 02.06.2022
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
Правительство США отправило письмо президенту Зимбабве, где им было жестко рекомендовано не развивать связи с Россией, сказала председатель Совета Федерации... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:25
2022-06-02T15:25
2022-06-02T15:35
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ХАРАРЕ (Зимбабве), 2 июня - РИА Новости. Правительство США отправило письмо президенту Зимбабве, где им было жестко рекомендовано не развивать связи с Россией, сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу отметить, что президент Зимбабве особо подчеркнул неизменную политику своего государства - занимать взвешенную, независимую политику, не поддаваться давлению. Проинформировал о том, что недавно получил письмо из правительства США, в котором им было жестко рекомендовано не развивать связи с Россией, ни экономические, ни политические. На что он отправил адекватный ответ, что история отношений России с Зимбабве продолжительная, взаимовыгодная, они суверенное государство, и сами будут определять, с кем и как продолжать сотрудничество",- сказала Матвиенко журналистам.Спикер СФ также отметила, что Зимбабве занимают взвешенную политику по ситуации вокруг Украины, они адекватно оценивают проявляющиеся слухи и заверили, что их позиция будет неизменна."Зимбабве для нас - важный партнёр не только на Африканском континенте, но и на международной площадке",- заключила она.
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зимбабве, здоровье - общество, россия, сша
15:25 02.06.2022 (обновлено: 15:35 02.06.2022)
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
Спикер Совфеда Матвиенко: США просили президента Зимбабве прекратить связи с Россией