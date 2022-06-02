https://ria.ru/20220602/maski-1792652375.html
В Свердловской области отменят масочный режим
В Свердловской области отменят масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Свердловской области отменят масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:23
2022-06-02T15:23
2022-06-02T15:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает департамент информационной политики области."Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ будет подписан в ближайшее время.
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Свердловской области отменят масочный режим
Свердловский губернатор Куйвашев поручил подготовить указ об отмене масочного режима