Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области отменят масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220602/maski-1792652375.html
В Свердловской области отменят масочный режим
В Свердловской области отменят масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Свердловской области отменят масочный режим
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:23
2022-06-02T15:23
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928102_0:0:2884:1622_1920x0_80_0_0_c7d57cfa69b408de919f7b9f4bb4c3e4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает департамент информационной политики области."Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ будет подписан в ближайшее время.
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739928102_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_12dc0b2fcb8318399fd39dc19f2adee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
15:23 02.06.2022
 
В Свердловской области отменят масочный режим

Свердловский губернатор Куйвашев поручил подготовить указ об отмене масочного режима

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин и Евгений Куйвашев в Екатеринбурге
Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает департамент информационной политики области.
"Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ будет подписан в ближайшее время.
Ростов-на-Дону
1 июня, 15:09Распространение коронавируса
В Ростовской области сняли все ограничения по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала