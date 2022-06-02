https://ria.ru/20220602/maski-1792652375.html

В Свердловской области отменят масочный режим

В Свердловской области отменят масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022

В Свердловской области отменят масочный режим

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:23

2022-06-02T15:23

2022-06-02T15:23

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

евгений куйвашев

свердловская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил подготовить документ о снятии масочного режима, введенного в регионе из-за коронавируса, сообщает департамент информационной политики области."Губернатор Евгений Куйвашев 2 июня на заседании оперштаба дал поручение — подготовить документ о снятии масочного режима в Свердловской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ будет подписан в ближайшее время.

https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html

свердловская область

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19