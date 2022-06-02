https://ria.ru/20220602/maski-1792635042.html
В Якутии отменили масочный режим
В Якутии отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Якутии отменили масочный режим
Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
айсен николаев
общество
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9b19f98a216025253fa15484193a052.jpg
ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона."На территории Якутии с учётом стабильной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, подписал глава Якутии Айсен Николаев... Указ вступил в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что ежедневно коронавирусом в регионе заболевают около 40-50 человек, и заболевание проходит в лёгкой форме.В апреле власти республики отменили вход в помещения по QR-кодам.
https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_79fc68d6329e3fa0efab919c03f4a0f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, айсен николаев, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
В Якутии отменили масочный режим
Глава Якутии Николаев подписал указ об отмене масочного режима в регионе