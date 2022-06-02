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В Якутии отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
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В Якутии отменили масочный режим
В Якутии отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Якутии отменили масочный режим
Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
распространение коронавируса
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айсен николаев
общество
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона."На территории Якутии с учётом стабильной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, подписал глава Якутии Айсен Николаев... Указ вступил в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что ежедневно коронавирусом в регионе заболевают около 40-50 человек, и заболевание проходит в лёгкой форме.В апреле власти республики отменили вход в помещения по QR-кодам.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, айсен николаев, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы
14:35 02.06.2022
 
В Якутии отменили масочный режим

Глава Якутии Николаев подписал указ об отмене масочного режима в регионе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона.
"На территории Якутии с учётом стабильной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, подписал глава Якутии Айсен Николаев... Указ вступил в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что ежедневно коронавирусом в регионе заболевают около 40-50 человек, и заболевание проходит в лёгкой форме.
В апреле власти республики отменили вход в помещения по QR-кодам.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииАйсен НиколаевОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
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