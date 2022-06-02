https://ria.ru/20220602/maski-1792635042.html

В Якутии отменили масочный режим

В Якутии отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022

В Якутии отменили масочный режим

Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:35

2022-06-02T14:35

2022-06-02T14:35

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 2 июн – РИА Новости. Глава Якутии подписал указ об отмене масочного режима, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства региона."На территории Якутии с учётом стабильной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ сегодня, 2 июня, подписал глава Якутии Айсен Николаев... Указ вступил в силу с момента подписания", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что ежедневно коронавирусом в регионе заболевают около 40-50 человек, и заболевание проходит в лёгкой форме.В апреле власти республики отменили вход в помещения по QR-кодам.

https://ria.ru/20220601/koronavirus-1792370828.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, коронавирус в россии, айсен николаев, общество, коронавирус covid-19, коронавирусы