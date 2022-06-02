https://ria.ru/20220602/mariupol-1792729057.html
В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР
В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР
Штаб территориальной обороны ДНР создан в Мариуполе по распоряжению главы республики Дениса Пушилина, его руководителем стал глава города Константин Иващенко,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:18
2022-06-02T19:18
2022-06-02T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР создан в Мариуполе по распоряжению главы республики Дениса Пушилина, его руководителем стал глава города Константин Иващенко, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина в Мариуполе начал свою работу Штаб территориальной обороны ДНР... Руководителем штаба в Мариуполе стал глава города Константин Владимирович Иващенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что это первый штаб, созданный на освобождённых от украинских нацистов территориях, он вошёл в общую структуру, в которой до этого функционировало 17 городских и районных штабов.В состав штаба вошли представители всех учреждений и ведомств, работа которых направлена на восстановление мирной жизни города: МЧС, МВД, военная комендатура, профильные гражданские министерства, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220602/mariupol-1792604033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин
19:18 02.06.2022 (обновлено: 19:25 02.06.2022)
В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР
В Мариуполе по распоряжению Пушилина создали штаб территориальной обороны ДНР