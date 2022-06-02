https://ria.ru/20220602/mariupol-1792729057.html

В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР

В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР - РИА Новости, 02.06.2022

В Мариуполе создали штаб территориальной обороны ДНР

Штаб территориальной обороны ДНР создан в Мариуполе по распоряжению главы республики Дениса Пушилина, его руководителем стал глава города Константин Иващенко,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:18

2022-06-02T19:18

2022-06-02T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР создан в Мариуполе по распоряжению главы республики Дениса Пушилина, его руководителем стал глава города Константин Иващенко, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."По распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина в Мариуполе начал свою работу Штаб территориальной обороны ДНР... Руководителем штаба в Мариуполе стал глава города Константин Владимирович Иващенко", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что это первый штаб, созданный на освобождённых от украинских нацистов территориях, он вошёл в общую структуру, в которой до этого функционировало 17 городских и районных штабов.В состав штаба вошли представители всех учреждений и ведомств, работа которых направлена на восстановление мирной жизни города: МЧС, МВД, военная комендатура, профильные гражданские министерства, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/mariupol-1792604033.html

донецкая народная республика

мариуполь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин