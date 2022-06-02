https://ria.ru/20220602/mali-1792505528.html

СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев

СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев - РИА Новости, 02.06.2022

СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев

СБ ООН призывает власти Мали расследовать нападение на миротворцев в этой стране, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T04:50

2022-06-02T04:50

2022-06-02T04:51

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ООН, 2 июн – РИА Новости. СБ ООН призывает власти Мали расследовать нападение на миротворцев в этой стране, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Вооруженные силы Иордании в среду сообщили о гибели в Мали одного своего военнослужащего и ранении еще двух военных, проходивших службу в миротворческой миссии ООН. Миссия ООН в Мали сообщила о гибели миротворца ООН и ранении еще троих военных при отражении атаки боевиков недалеко от города Кидаль на северо-востоке африканской страны.Члены Совета безопасности "призвали переходное правительство Мали оперативно расследовать нападение на миротворцев и привлечь виновных к ответственности, а также информировать соответствующую страну, о достигнутом прогрессе".Они подчеркнули, что нападения на миротворцев могут быть расценены как военное преступление в соответствии с международным правом. "Они подчеркнули, что участие в планировании, финансировании или совершении нападений на миротворцев МИНУСМА является основанием для введения санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказано в заяволении.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.

https://ria.ru/20220531/vertolety-1792023456.html

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Максим Горбачев

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