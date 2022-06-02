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СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев - РИА Новости, 02.06.2022
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СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев
СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев - РИА Новости, 02.06.2022
СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев
СБ ООН призывает власти Мали расследовать нападение на миротворцев в этой стране, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:50
2022-06-02T04:51
в мире
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оон
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ООН, 2 июн – РИА Новости. СБ ООН призывает власти Мали расследовать нападение на миротворцев в этой стране, говорится в заявлении Совбеза для прессы.Вооруженные силы Иордании в среду сообщили о гибели в Мали одного своего военнослужащего и ранении еще двух военных, проходивших службу в миротворческой миссии ООН. Миссия ООН в Мали сообщила о гибели миротворца ООН и ранении еще троих военных при отражении атаки боевиков недалеко от города Кидаль на северо-востоке африканской страны.Члены Совета безопасности "призвали переходное правительство Мали оперативно расследовать нападение на миротворцев и привлечь виновных к ответственности, а также информировать соответствующую страну, о достигнутом прогрессе".Они подчеркнули, что нападения на миротворцев могут быть расценены как военное преступление в соответствии с международным правом. "Они подчеркнули, что участие в планировании, финансировании или совершении нападений на миротворцев МИНУСМА является основанием для введения санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказано в заяволении.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
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в мире, мали, оон
04:50 02.06.2022 (обновлено: 04:51 02.06.2022)
 
СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев

СБ ООН призвал власти Мали расследовать нападение на миротворцев в Кидале

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 2 июн – РИА Новости. СБ ООН призывает власти Мали расследовать нападение на миротворцев в этой стране, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
Вооруженные силы Иордании в среду сообщили о гибели в Мали одного своего военнослужащего и ранении еще двух военных, проходивших службу в миротворческой миссии ООН. Миссия ООН в Мали сообщила о гибели миротворца ООН и ранении еще троих военных при отражении атаки боевиков недалеко от города Кидаль на северо-востоке африканской страны.
"Члены Совета Безопасности строжайшим образом осудили нападение на Миссию 1 июня 2022 года в Кидале, в результате которого один миротворец из Иордании был убит и трое ранены", - сказано в заявлении.
Члены Совета безопасности "призвали переходное правительство Мали оперативно расследовать нападение на миротворцев и привлечь виновных к ответственности, а также информировать соответствующую страну, о достигнутом прогрессе".
Они подчеркнули, что нападения на миротворцев могут быть расценены как военное преступление в соответствии с международным правом. "Они подчеркнули, что участие в планировании, финансировании или совершении нападений на миротворцев МИНУСМА является основанием для введения санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - сказано в заяволении.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военнослужащие в Мали - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:49
СМИ: Украина отозвала вертолеты, находившиеся в составе миссии ООН в Мали
 
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