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Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира - РИА Новости, 02.06.2022
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Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира
Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира - РИА Новости, 02.06.2022
Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира
Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:56
2022-06-02T12:56
мадрид
испания
бельгия
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает в четверг газета ABC.Генеральный директор Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалла Мараньон считает, что проведение мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа испанского пива, говорится на сайте организации."Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе", - заявил Мараньон.Форум пивоваров - это ежегодное мероприятие, организованное The Brewers of Europe, которое представляет ассоциации производителей пива из 29 стран, более 11 000 компаний и объединяет пивоваров, поставщиков ингредиентов, оборудования и так далее. Впервые мероприятие будет проходить за пределами Бельгии, сообщает Ассоциация.XXXVIII Конгресс EBC является одним из самых важных событий в области пивоварения в Европе и мире. Он проводится каждые два года с 1947 года и привлекает исследователей, технологов, ученых и других специалистов, работающих в области пивоварения, говорится на сайте.
https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html
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мадрид, испания, бельгия, в мире
12:56 02.06.2022
 
Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира

Мадрид впервые в истории обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира

© Depositphotos / TzidoКружки пива
Кружки пива - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Depositphotos / Tzido
Кружки пива. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает в четверг газета ABC.
Генеральный директор Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалла Мараньон считает, что проведение мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа испанского пива, говорится на сайте организации.
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"Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе", - заявил Мараньон.
Форум пивоваров - это ежегодное мероприятие, организованное The Brewers of Europe, которое представляет ассоциации производителей пива из 29 стран, более 11 000 компаний и объединяет пивоваров, поставщиков ингредиентов, оборудования и так далее. Впервые мероприятие будет проходить за пределами Бельгии, сообщает Ассоциация.
XXXVIII Конгресс EBC является одним из самых важных событий в области пивоварения в Европе и мире. Он проводится каждые два года с 1947 года и привлекает исследователей, технологов, ученых и других специалистов, работающих в области пивоварения, говорится на сайте.
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