https://ria.ru/20220602/madrid-1792602953.html

Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира

Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира - РИА Новости, 02.06.2022

Мадрид обошел Брюссель в борьбе за звание пивной столицы мира

Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:56

2022-06-02T12:56

2022-06-02T12:56

мадрид

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в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Впервые в истории Мадрид, а не Брюссель станет пивной столицей мира – там пройдут конгресс Европейской пивоваренной конвенции (ЕВС) и Форум пивоваров, сообщает в четверг газета ABC.Генеральный директор Ассоциации пивоваров Испании Хакобо Олалла Мараньон считает, что проведение мероприятий в Мадриде будет способствовать укреплению престижа испанского пива, говорится на сайте организации."Возможность проведения этих мероприятий для международного пивоваренного сектора является для нас не только предметом гордости, но и позволяет укреплять престиж нашей страны как одного из основных производителей в Европе", - заявил Мараньон.Форум пивоваров - это ежегодное мероприятие, организованное The Brewers of Europe, которое представляет ассоциации производителей пива из 29 стран, более 11 000 компаний и объединяет пивоваров, поставщиков ингредиентов, оборудования и так далее. Впервые мероприятие будет проходить за пределами Бельгии, сообщает Ассоциация.XXXVIII Конгресс EBC является одним из самых важных событий в области пивоварения в Европе и мире. Он проводится каждые два года с 1947 года и привлекает исследователей, технологов, ученых и других специалистов, работающих в области пивоварения, говорится на сайте.

https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html

https://ria.ru/20220518/germaniya-1789154611.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мадрид, испания, бельгия, в мире