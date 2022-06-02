https://ria.ru/20220602/loboda-1792588398.html

Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы

Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы - РИА Новости, 02.06.2022

Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы

Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:37

2022-06-02T12:37

2022-06-02T12:40

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края.Причины отмены не уточняются.В краевом министерстве также добавили, что информацию об отмене концерта подтверждает и генеральный директор ХК "Адмирал", в чьем ведении находится КСК "Фетисов Арена". Ранее зампредседателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, комментируя возможное проведение во Владивостоке концерта Лободы, высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине. По словам Бронниковой, многие приморцы разделяют ее мнение.

https://ria.ru/20220601/ddt-1792431540.html

https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес, новости культуры