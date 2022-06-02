Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220602/loboda-1792588398.html
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы - РИА Новости, 02.06.2022
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:37
2022-06-02T12:40
шоубиз
знаменитости
светлана лобода
шоу-бизнес
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756922263_0:143:3060:1864_1920x0_80_0_0_56322485e43af4db4c80d400e88199f3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края.Причины отмены не уточняются.В краевом министерстве также добавили, что информацию об отмене концерта подтверждает и генеральный директор ХК "Адмирал", в чьем ведении находится КСК "Фетисов Арена". Ранее зампредседателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, комментируя возможное проведение во Владивостоке концерта Лободы, высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине. По словам Бронниковой, многие приморцы разделяют ее мнение.
https://ria.ru/20220601/ddt-1792431540.html
https://ria.ru/20220602/kirkorov-1792585306.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756922263_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_8d21cd284b70b9be11f4ae3ee779cb82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес, новости культуры
12:37 02.06.2022 (обновлено: 12:40 02.06.2022)
 
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы

Во Владивостоке отменили запланированный на 25 июня концерт Светланы Лободы

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края.

"Организаторы концерта сообщили, что 25 июня выступления в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке не состоятся. Концертный тур, который планировался с 2019 года, переносился из-за пандемии несколько раз. В Приморском крае концерт был запланирован только во Владивостоке", – говорится в сообщении.

Причины отмены не уточняются.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:51Шоубиз
Концерт группы ДДТ в Москве перенесли на год
В краевом министерстве также добавили, что информацию об отмене концерта подтверждает и генеральный директор ХК "Адмирал", в чьем ведении находится КСК "Фетисов Арена".

"Концерт певицы Светланы Лободы 25 июня в КСК "Фетисов Арена" не осуществляется", – говорится в информационном письме учреждения.

Ранее зампредседателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, комментируя возможное проведение во Владивостоке концерта Лободы, высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине. По словам Бронниковой, многие приморцы разделяют ее мнение.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 12:03Шоубиз
Киркоров внесет изменения в скандальный номер с крестом
 
ШоубизЗнаменитостиСветлана ЛободаШоу-бизнесНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала