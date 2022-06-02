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Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы - РИА Новости, 02.06.2022
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:37
2022-06-02T12:37
2022-06-02T12:40
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края.Причины отмены не уточняются.В краевом министерстве также добавили, что информацию об отмене концерта подтверждает и генеральный директор ХК "Адмирал", в чьем ведении находится КСК "Фетисов Арена". Ранее зампредседателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, комментируя возможное проведение во Владивостоке концерта Лободы, высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине. По словам Бронниковой, многие приморцы разделяют ее мнение.
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РИА Новости
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РИА Новости
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знаменитости, светлана лобода, шоу-бизнес, новости культуры
12:37 02.06.2022 (обновлено: 12:40 02.06.2022)
Во Владивостоке отменили концерт Светланы Лободы
Во Владивостоке отменили запланированный на 25 июня концерт Светланы Лободы
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Концерт Светланы Лободы, запланированный во Владивостоке на 25 июня, не состоится, сообщило министерство культуры и архивного дела Приморского края.
"Организаторы концерта сообщили, что 25 июня выступления в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" во Владивостоке не состоятся. Концертный тур, который планировался с 2019 года, переносился из-за пандемии несколько раз. В Приморском крае концерт был запланирован только во Владивостоке", – говорится в сообщении.
Причины отмены не уточняются.
В краевом министерстве также добавили, что информацию об отмене концерта подтверждает и генеральный директор ХК "Адмирал", в чьем ведении находится КСК "Фетисов Арена".
"Концерт певицы Светланы Лободы 25 июня в КСК "Фетисов Арена" не осуществляется", – говорится в информационном письме учреждения.
Ранее зампредседателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, комментируя возможное проведение во Владивостоке концерта Лободы, высказалась против концертов тех, кто занял антироссийскую позицию по ситуации на Украине. По словам Бронниковой, многие приморцы разделяют ее мнение.