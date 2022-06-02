https://ria.ru/20220602/kurs-1792728206.html

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля - РИА Новости, 02.06.2022

Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля

Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро - до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:14

2022-06-02T19:14

2022-06-02T19:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро - до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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