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Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля - РИА Новости, 02.06.2022
Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля
Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро - до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:14
2022-06-02T19:14
2022-06-02T19:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Рубль ослабел в четверг на фоне снижения продаж валюты: доллар поднялся до 61,65 рубля, евро - до 65,56 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 37 копеек, до 61,65 рубля, евро - на 1,18 рубля, до 65,56 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 61,65 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам четверга вырос до 61,65 рубля, евро — до 65,56 рубля