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Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет - РИА Новости, 02.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html
Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет
Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет - РИА Новости, 02.06.2022
Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет
Курильщики в США чаще прячут от окружающих свои пачки сигарет, если на упаковки нанесены неприятные изображения, выяснила группа исследователей из... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:00
2022-06-02T18:00
наука
сан-диего
курение
социология
здоровье
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Курильщики в США чаще прячут от окружающих свои пачки сигарет, если на упаковки нанесены неприятные изображения, выяснила группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.Ученые использовали специальные пачки сигарет, на которых были изображены "страшные картинки": пораженная онкологией нога, новорожденный с дыхательной трубкой во рту или рак горла.В проводившемся в течение года исследовании приняли участие 357 курильщиков из Сан-Диего. Случайным образом между ними были распределены упаковки трех типов: с неприятным изображением, обычная пачка без предостерегающих картинок, но с соответствующими надписями, и пачка без оформления.В ходе эксперимента выяснилось, что представители всех трех групп курили так же часто, как до и после эксперимента. При этом курильщики больше всего стеснялись выставлять на всеобщее обозрение пачки с картинками и прятали их на 38% чаще, чем другие группы. А предостерегающие надписи или коробочка без оформления никак не отразились на поведении людей с вредной привычкой.После того, как людям вернули возможность пользоваться пачками без картинок, они вновь перестали скрывать их от чужих глаз.В ходе опроса участники эксперимента признавались, что находившиеся рядом с ними наблюдатели испытывали отвращение к пачкам с неприятными фотографиями, а к пустым упаковкам, наоборот, проявляли интерес.Исследователи предположили, что поведение потребителей табака, которые убирали с чужих глаз пачки с неприятным оформлением, может объяснить снижение числа курящих среди подростков в странах, где нанесение пугающих картинок на пачки закреплено на законодательном уровне.
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сан-диего, курение, социология, здоровье
18:00 02.06.2022
 

Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения
Продажа сигарет с картинками, предупреждающими о вреде курения - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Курильщики в США чаще прячут от окружающих свои пачки сигарет, если на упаковки нанесены неприятные изображения, выяснила группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.
Ученые использовали специальные пачки сигарет, на которых были изображены "страшные картинки": пораженная онкологией нога, новорожденный с дыхательной трубкой во рту или рак горла.
В проводившемся в течение года исследовании приняли участие 357 курильщиков из Сан-Диего. Случайным образом между ними были распределены упаковки трех типов: с неприятным изображением, обычная пачка без предостерегающих картинок, но с соответствующими надписями, и пачка без оформления.
В ходе эксперимента выяснилось, что представители всех трех групп курили так же часто, как до и после эксперимента. При этом курильщики больше всего стеснялись выставлять на всеобщее обозрение пачки с картинками и прятали их на 38% чаще, чем другие группы. А предостерегающие надписи или коробочка без оформления никак не отразились на поведении людей с вредной привычкой.
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После того, как людям вернули возможность пользоваться пачками без картинок, они вновь перестали скрывать их от чужих глаз.
В ходе опроса участники эксперимента признавались, что находившиеся рядом с ними наблюдатели испытывали отвращение к пачкам с неприятными фотографиями, а к пустым упаковкам, наоборот, проявляли интерес.
Исследователи предположили, что поведение потребителей табака, которые убирали с чужих глаз пачки с неприятным оформлением, может объяснить снижение числа курящих среди подростков в странах, где нанесение пугающих картинок на пачки закреплено на законодательном уровне.
 
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