https://ria.ru/20220602/kurenie-1792670836.html

Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет

Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет - РИА Новости, 02.06.2022

Названа польза от пугающих изображений на пачках сигарет

Курильщики в США чаще прячут от окружающих свои пачки сигарет, если на упаковки нанесены неприятные изображения, выяснила группа исследователей из... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:00

2022-06-02T18:00

2022-06-02T18:00

наука

сан-диего

курение

социология

здоровье

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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Курильщики в США чаще прячут от окружающих свои пачки сигарет, если на упаковки нанесены неприятные изображения, выяснила группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.Ученые использовали специальные пачки сигарет, на которых были изображены "страшные картинки": пораженная онкологией нога, новорожденный с дыхательной трубкой во рту или рак горла.В проводившемся в течение года исследовании приняли участие 357 курильщиков из Сан-Диего. Случайным образом между ними были распределены упаковки трех типов: с неприятным изображением, обычная пачка без предостерегающих картинок, но с соответствующими надписями, и пачка без оформления.В ходе эксперимента выяснилось, что представители всех трех групп курили так же часто, как до и после эксперимента. При этом курильщики больше всего стеснялись выставлять на всеобщее обозрение пачки с картинками и прятали их на 38% чаще, чем другие группы. А предостерегающие надписи или коробочка без оформления никак не отразились на поведении людей с вредной привычкой.После того, как людям вернули возможность пользоваться пачками без картинок, они вновь перестали скрывать их от чужих глаз.В ходе опроса участники эксперимента признавались, что находившиеся рядом с ними наблюдатели испытывали отвращение к пачкам с неприятными фотографиями, а к пустым упаковкам, наоборот, проявляли интерес.Исследователи предположили, что поведение потребителей табака, которые убирали с чужих глаз пачки с неприятным оформлением, может объяснить снижение числа курящих среди подростков в странах, где нанесение пугающих картинок на пачки закреплено на законодательном уровне.

https://ria.ru/20220530/zdorove-1791277565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сан-диего, курение, социология, здоровье