https://ria.ru/20220602/kultura-1792514872.html

Российские скрипачки подадут в суд на организаторов конкурса в Италии

Российские скрипачки подадут в суд на организаторов конкурса в Италии - РИА Новости, 02.06.2022

Российские скрипачки подадут в суд на организаторов конкурса в Италии

Три скрипачки из России намерены подать в суд организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:15

2022-06-02T08:15

2022-06-02T08:15

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РИМ, 2 июн – РИА Новости. Три скрипачки из России намерены подать в суд организаторов музыкального конкурса скрипачей имени Родолфо Липицера в итальянской Гориции, которые не допустили их к участию из-за гражданства, сообщила РИА Новости одна из музыкантов Лидия Кочарян.Ранее конкурс имени известного дирижера и композитора, который должен пройти в сентябре, отказал в участии трех скрипачкам с российским гражданством. Как рассказал РИА Новости президент ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли, решение принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине."Мы обратились к адвокату, который заверил нас в успешной перспективе дела. Нас поддерживают местные власти и местные жители. Из заявлений Куалли мы подумали, что это его личная перспектива", - заявила Кочарян.По ее словам, организаторы конкурса нарушили свой же устав, поскольку в нем говорилось о возможности участия скрипачей всех национальностей.Кочарян также рассказала, что в ходе изучения ситуации адвокатом выяснилось, что руководство состязания в Гориции несколько лет назад вышло из Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions). Таким образом, они более не связаны распоряжением федерации о недопустимости дискриминации российских и белорусских музыкантов.Глава ассоциации Lipizer Куалли рассказал РИА Новости, что их решение не подлежит отмене. По его словам, в письме скрипачкам он написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что россиянки должны публично выступить против спецоперации РФ. Кроме того, организатор конкурса подчеркнул, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".В ответ на ситуацию музыкальный коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления музыкантов, отказался от участия в конкурсе. Мэрия Гориции также встала на сторону скрипачек, пригласив их на концерт, который должен состояться в конце июля.

https://ria.ru/20220527/konkurs-1791096704.html

https://ria.ru/20220523/music-1790101648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, в мире, италия