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МСП Банк выдал первый кредит по проекту "Взлет – от стартапа до IPO" - РИА Новости, 02.06.2022
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МСП Банк выдал первый кредит по проекту "Взлет – от стартапа до IPO"
МСП Банк выдал первый кредит по проекту "Взлет – от стартапа до IPO" - РИА Новости, 02.06.2022
МСП Банк выдал первый кредит по проекту "Взлет – от стартапа до IPO"
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал первый кредит в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", нацеленного на поддержку... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:23
2022-06-02T10:23
корпорация мсп
мсп банк
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал первый кредит в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", нацеленного на поддержку высокотехнологичных инновационных компаний, сообщает пресс-служба банка.Кредит на 300 миллионов рублей получил создатель высокотехнологичных инженерных решений в сфере строительства и реконструкции аэродромных объектов "ИВК АИР Групп". Средства будут направлены на масштабирование бизнеса, уточняется в сообщении."Поддержка высокотехнологичных проектов – одна из ключевых задач Корпорации МСП. Такие проекты сегодня нуждаются в льготном финансировании, поскольку особые условия и низкие ставки кредитования позволяют эффективно масштабировать их производственные мощности. В свою очередь, эти проекты могут стать локомотивами роста для других смежных производств", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается, что компания "ИВК АИР Групп" при создании продукции применяет компьютерное проектирование, математическое моделирование и инженерный анализ. Использование подобных технологий позволяет отнести компанию к высокотехнологичным. Кроме того, "ИВК АИР Групп" планирует дальнейшую автоматизацию и цифровизацию производственного процесса, внедрение интеллектуальных систем и роботизацию производства.Как ожидается, полученное финансирование позволит компании увеличить производство инновационных экранов, отклоняющих вверх воздушный реактивный поток двигателей самолета при взлете. При этом будут созданы 15 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей.Условия программы "Взлет – от стартапа до IPO", оператором которой является МСП Банк, разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий."Кредитование инновационных компаний имеет большое значение для развития отечественных высокотехнологичных предприятий в современных условиях. Кредитный продукт МСП Банка в рамках программы правительства создает благоприятную среду для сферы высоких технологий. Отмечу, что воспользоваться им можно только в нашем банке", – пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
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корпорация мсп, мсп банк, россия
10:23 02.06.2022
 

МСП Банк выдал первый кредит по проекту "Взлет – от стартапа до IPO"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, выдал первый кредит в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", нацеленного на поддержку высокотехнологичных инновационных компаний, сообщает пресс-служба банка.
Кредит на 300 миллионов рублей получил создатель высокотехнологичных инженерных решений в сфере строительства и реконструкции аэродромных объектов "ИВК АИР Групп". Средства будут направлены на масштабирование бизнеса, уточняется в сообщении.
Логотип корпорации МСП
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"Поддержка высокотехнологичных проектов – одна из ключевых задач Корпорации МСП. Такие проекты сегодня нуждаются в льготном финансировании, поскольку особые условия и низкие ставки кредитования позволяют эффективно масштабировать их производственные мощности. В свою очередь, эти проекты могут стать локомотивами роста для других смежных производств", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что компания "ИВК АИР Групп" при создании продукции применяет компьютерное проектирование, математическое моделирование и инженерный анализ. Использование подобных технологий позволяет отнести компанию к высокотехнологичным. Кроме того, "ИВК АИР Групп" планирует дальнейшую автоматизацию и цифровизацию производственного процесса, внедрение интеллектуальных систем и роботизацию производства.
Как ожидается, полученное финансирование позволит компании увеличить производство инновационных экранов, отклоняющих вверх воздушный реактивный поток двигателей самолета при взлете. При этом будут созданы 15 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей.
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Условия программы "Взлет – от стартапа до IPO", оператором которой является МСП Банк, разработаны специально для поддержки высокотехнологичных организаций из числа малых и средних предприятий.
"Кредитование инновационных компаний имеет большое значение для развития отечественных высокотехнологичных предприятий в современных условиях. Кредитный продукт МСП Банка в рамках программы правительства создает благоприятную среду для сферы высоких технологий. Отмечу, что воспользоваться им можно только в нашем банке", – пояснил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, которого цитирует пресс-служба.
 
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