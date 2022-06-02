https://ria.ru/20220602/krasnoyarsk-1792673831.html

Обновленная набережная появится в Красноярске к 400-летию города

Обновленная набережная появится в Красноярске к 400-летию города - РИА Новости, 02.06.2022

Обновленная набережная появится в Красноярске к 400-летию города

Строительство объектов, разработанных архитекторами из Италии в рамках реновации Предмостной площади к 400-летию Красноярска, куда войдут Центр креативных... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:19

2022-06-02T16:19

2022-06-02T16:50

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Строительство объектов, разработанных архитекторами из Италии в рамках реновации Предмостной площади к 400-летию Красноярска, куда войдут Центр креативных индустрий, новый хореографический колледж, обновленный участок набережной Енисея, предположительно начнется в 2023 году, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, масштабную работу проведут к 400-летию краевой столицы в 2028 году. В четверг на выездном совещании главе края Александру Уссу представили эскизный проект комплекса зданий и планы по благоустройству Предмостной площади. После реновации на месте бывшего концертно-танцевального зала и пустыря расположатся Центр креативных индустрий "Поздеев центр" и новое здание Красноярского хореографического колледжа с учебным театром."Их соединит общественное пространство для отдыха и массовых мероприятий. Рядом создадут современную набережную с амфитеатром. Предполагается, что строительство объектов начнется в следующем году", - говорится в сообщении.Отмечается, что победителями международного конкурса на лучшую концепцию благоустройства Предмостной площади "стала команда итальянских архитекторов".По данным пресс-службы, Усс положительно оценил эскизный проект нового архитектурного ансамбля, отметив, что Предмостная площадь должна превратиться из транспортного узла в новое современное городское пространство для отдыха горожан."В Красноярске давно сформировался дефицит пространств, где наши талантливые художники, архитекторы, дизайнеры и представители креативных индустрий могут показывать то, что они создают. "Поздеев центр" даст им такую возможность", - сказал губернатор.Он отметил, что Красноярскому хореографическому колледжу также необходимо новое современное пространство с красивым архитектурным ансамблем."Вокруг этого архитектурного ансамбля появятся красивая набережная, дополнительное открытое выставочное пространство. Уверен, это место станет новой точкой притяжения для красноярцев и гостей города. В ближайшее время в развитии Театральной площади будет сделан еще один шаг. Вскоре начнется проектирование Дворца бракосочетаний", - сказал глава региона.В пресс-службе уточнили, что Дворец бракосочетаний должен быть построен на Театральной площади на левом берегу Енисея, практически напротив правобережной Предмостной площади. Все запланированные новые объекты появятся в городе к 400-летию Красноярска.

https://ria.ru/20220601/remont-1792296914.html

https://ria.ru/20220530/voda-1791719543.html

https://ria.ru/20220602/pozhary-1792518626.html

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Владимир Лаврентьев

красноярский край, красноярск, александр усс, россия, общество, новости - туризм