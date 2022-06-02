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В Костромской области отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
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В Костромской области отменили масочный режим
В Костромской области отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Костромской области отменили масочный режим
Масочный режим отменили в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:56
2022-06-02T12:07
туризм
коронавирус в россии
новости - туризм
туризм
туристы
медицинские маски
костромская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Масочный режим отменили в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что заболеваемость коронавирусной инфекцией находится в регионе на минимально низком уровне. В течение последних двух недель COVID-19 выявляется не более чем у 20 человек в сутки. В связи с этим в Росотребнадзоре решили, что эпидемическая ситуация позволяет ввести послабления в части использования масок."Однако медики советуют надевать средства защиты в объектах торговли, общественном транспорте, в зданиях вокзалов, учреждениях здравоохранения и других местах массового пребывания людей", — добавили в пресс-службе.
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коронавирус в россии, новости - туризм, туризм, туристы, медицинские маски, костромская область
11:56 02.06.2022 (обновлено: 12:07 02.06.2022)
 
В Костромской области отменили масочный режим

Власти Костромской области отменили масочный режим в регионе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске
Женщина в защитной маске - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина в защитной маске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Масочный режим отменили в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Отмечается, что заболеваемость коронавирусной инфекцией находится в регионе на минимально низком уровне. В течение последних двух недель COVID-19 выявляется не более чем у 20 человек в сутки.
В связи с этим в Росотребнадзоре решили, что эпидемическая ситуация позволяет ввести послабления в части использования масок.
"Однако медики советуют надевать средства защиты в объектах торговли, общественном транспорте, в зданиях вокзалов, учреждениях здравоохранения и других местах массового пребывания людей", — добавили в пресс-службе.
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 15:33Туризм
В Бурятии отменили масочный режим
 
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