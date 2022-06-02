https://ria.ru/20220602/kostromskayaoblast-1792579066.html

В Костромской области отменили масочный режим

В Костромской области отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022

В Костромской области отменили масочный режим

Масочный режим отменили в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:56

2022-06-02T11:56

2022-06-02T12:07

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Масочный режим отменили в Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона.Отмечается, что заболеваемость коронавирусной инфекцией находится в регионе на минимально низком уровне. В течение последних двух недель COVID-19 выявляется не более чем у 20 человек в сутки. В связи с этим в Росотребнадзоре решили, что эпидемическая ситуация позволяет ввести послабления в части использования масок."Однако медики советуют надевать средства защиты в объектах торговли, общественном транспорте, в зданиях вокзалов, учреждениях здравоохранения и других местах массового пребывания людей", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220601/buryatiya-1792366656.html

костромская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

коронавирус в россии, новости - туризм, туризм, туристы, медицинские маски, костромская область