https://ria.ru/20220602/koronavirus-1792579722.html

В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 353 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:51

2022-06-02T11:51

2022-06-02T11:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 353 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 353, госпитализировано - 149 человек, выздоровело - 271 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 367 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 771 288 случая коронавируса, выздоровели 2 580 293 человека, умерли 43 757 человек.

https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва