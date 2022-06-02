https://ria.ru/20220602/koronavirus-1792579722.html
В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 353 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:51
2022-06-02T11:51
2022-06-02T11:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 353 случаев COVID-19, 10 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 353, госпитализировано - 149 человек, выздоровело - 271 человек, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 367 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 771 288 случая коронавируса, выздоровели 2 580 293 человека, умерли 43 757 человек.
https://ria.ru/20220601/kompesnatsii-1792243104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 149 человек с COVID-19
В Москве выявили 353 новых случая заражения коронавирусом