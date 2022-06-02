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Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине - РИА Новости, 02.06.2022
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Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине
Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине
Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:24
2022-06-02T23:43
джо байден
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
в мире
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, пишет Politico.Согласно ее данным, в законодательных кругах все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, поставляемой на Украину.По информации газеты, еще до одобрения законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Киеву американское оборонное ведомство "с трудом справлялось" с этой задачей.Как утверждает официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот, Министерство обороны США "привержено прозрачности в отношениях с общественностью и с конгрессом" в том, что касается предоставления средств другим странам. При этом, как указывает Politico, ведомство не представило в должный срок законодателям отчетность о расходах, связанных с обеспечением безопасности европейских партнеров.Президент США Джо Байден в конце мая подписал законопроект о выделении Украине около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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джо байден, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, в мире, владимир путин, донбасс
23:24 02.06.2022 (обновлено: 23:43 02.06.2022)
 
Конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании денег на помощь Украине

Politico: конгресс потребовал от Байдена отчет о расходовании $40 миллиардов для Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Американские конгрессмены настаивают, чтобы администрация президента Джо Байдена предоставила им необходимую информацию о расходовании выделенных Украине средств в размере 40 миллиардов долларов, пишет Politico.
Согласно ее данным, в законодательных кругах все сильнее растет обеспокоенность относительно того, сможет ли Белый дом отчитаться за беспрецедентный объем предоставленных средств и должным образом отследить тысячи единиц вооружений и техники, поставляемой на Украину.

"Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов конгресса, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства", — следует из публикации.

По информации газеты, еще до одобрения законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Киеву американское оборонное ведомство "с трудом справлялось" с этой задачей.
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Как утверждает официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот, Министерство обороны США "привержено прозрачности в отношениях с общественностью и с конгрессом" в том, что касается предоставления средств другим странам. При этом, как указывает Politico, ведомство не представило в должный срок законодателям отчетность о расходах, связанных с обеспечением безопасности европейских партнеров.
Президент США Джо Байден в конце мая подписал законопроект о выделении Украине около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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