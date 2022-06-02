https://ria.ru/20220602/konflikt-1792717428.html

Экс-премьер Греции заявил, что США не хотят остановить конфликт на Украине

Экс-премьер Греции заявил, что США не хотят остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Экс-премьер Греции заявил, что США не хотят остановить конфликт на Украине

Бывший премьер Греции Костас Караманлис сомневается в том, что США заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, поскольку они не страдают от его... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T18:32

2022-06-02T18:32

2022-06-02T18:32

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

европа

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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АФИНЫ, 2 июня - РИА Новости. Бывший премьер Греции Костас Караманлис сомневается в том, что США заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, поскольку они не страдают от его последствий так, как Европа.Караманлис возглавлял правительство Греции в 2004-2009 годах, при нем сильно укрепились отношения Москвы и Афин. После отставки Караманлис не дает интервью и практически не выступает публично. Свою речь на мероприятии по случаю 40-летия основания Всегреческой женской организации "Панатинаики" в афинском дворце музыки он посвятил международным событиям. Выступление политика опубликовал сайт греческого телевидения ERT."Соединенные Штаты, со своей стороны, действительно внесли решающий вклад как в единую позицию Запада по этому кризису, так и в существенную поддержку Украины. Неясно, однако, есть ли у них столь же веские мотивы для быстрого прекращения войны, так как они не страдают от реальных последствий. Во всяком случае, далеко не в одинаковой степени (как Европа)", - сказал Караманлис.Он призвал как можно скорее закончить боевые действия, от затягивания которых, по словам политика, проигрывают "все причастные"."В первую очередь - пострадавшая, Украина, с огромными потерями в человеческих жизнях и материальными разрушениями", - сказал он.По его словам, Россия несет серьезные издержки разного рода от санкций."Как и Европа, которая уже испытывает на себе негативные последствия конфликта и заплатит высокую цену за его продолжение", - заявил политик.Он считает, что именно Европа должна сыграть ведущую роль в прекращении огня и возвращении за стол переговоров. По его словам, затянувшийся конфликт может привести к тому, что конфронтация между Западом и Россией приобретет глобальный характер, превратившись в конфронтацию между Западом и широким антизападным фронтом. Сближение между Россией, Китаем, Индией и другими международными игроками стало бы огромной проблемой для Запада и предвещало бы тектонические изменения в текущих правилах игры с неопределенными последствиями и исходом такой неопределенности, полагает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/tank-1792120950.html

https://ria.ru/20220522/emigranty-1789927489.html

украина

россия

европа

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владимир путин, украина, россия, европа, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр