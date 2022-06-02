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Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей - РИА Новости, 02.06.2022
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Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей
Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей - РИА Новости, 02.06.2022
Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей
Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:33
2022-06-02T12:33
в мире
польша
украина
россия
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины", - сказал Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.Кроме того, отметил он, польская сторона также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами, чтобы принять участие в восстановлении Украины. "Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент - это найти источник финансирования... И мы требуем - Украина, кстати, тоже, - чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках", - пояснил представитель польского правительства.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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в мире, польша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
12:33 02.06.2022
 
Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей

Правительства Польши и Украины добиваются конфискации российского имущества за границей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
"Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины", - сказал Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.
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Кроме того, отметил он, польская сторона также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами, чтобы принять участие в восстановлении Украины. "Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент - это найти источник финансирования... И мы требуем - Украина, кстати, тоже, - чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках", - пояснил представитель польского правительства.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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