Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей
Правительства Польши и Украины добиваются конфискации российского имущества за границей
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Кроме того, отметил он, польская сторона также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами, чтобы принять участие в восстановлении Украины. "Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент - это найти источник финансирования... И мы требуем - Украина, кстати, тоже, - чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках", - пояснил представитель польского правительства.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.