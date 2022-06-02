https://ria.ru/20220602/konfiskatsiya-1792594068.html

Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей

Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей - РИА Новости, 02.06.2022

Польша и Украина добиваются конфискации российского имущества за границей

Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

в мире

польша

украина

россия

ситуация в днр и лнр

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Польша и Украина добиваются конфискации размещенного за границей имущества Российской Федерации, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер."Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины", - сказал Мюллер на пресс-конференции в Варшаве.Кроме того, отметил он, польская сторона также работает над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами, чтобы принять участие в восстановлении Украины. "Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент - это найти источник финансирования... И мы требуем - Украина, кстати, тоже, - чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках", - пояснил представитель польского правительства.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов России Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791976382.html

https://ria.ru/20220527/sanktsii-1791179429.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии