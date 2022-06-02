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Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент - РИА Новости, 02.06.2022
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Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент
Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент - РИА Новости, 02.06.2022
Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент
Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что интернет уже неотделим от жизни и поэтому важно поддерживать людей, которые создают... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T22:57
2022-06-02T22:57
сергей кириенко
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что интернет уже неотделим от жизни и поэтому важно поддерживать людей, которые создают значимый контент."На самом деле интернет все глубже входит в нашу жизнь и отделить его уже невозможно. И тогда очень важным становится поддерживать людей, которые создают значимый контент, содержательный, позволяющий, в первую очередь, подрастающему поколению получить в интернете не только развлечения, но и новые знания. Поддержать людей, которые рассказывают об удивительных людях, которые рассказывают о значимых социальных и благотворительных проектах. Такая цель", - сказал Кириенко журналистам на Национальной премии интернет-контента.Он отметил, что люди, которые получили премию, заслуживают уважения, номинантами стали те, кто говорил о человеческих ценностях."Для того, чтобы сделать такой контент в интернете, который будут смотреть миллионы, нужен не только профессионализм, творчество, креативность, но нужно обязательно вкладывать в это частичку своей души", - добавил замруководителя администрации.Победителей определяло исключительно экспертное жюри - анонимно и тайно, подчеркнул Кириенко. И сегодня материалы блогеров, журналистов и военкоров в интернете смотрят миллионы людей, и это востребовано."Сила в правде, мне кажется, очень справедливое решение. Считалось, что интернет такая особая среда, в которой невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, не ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и все время придумывать что-то совсем новое. Как только наступило время вызовов, выяснилось, что это не главное. И сегодня с этой сцены, с экрана звучало, что самое главное - это правда, потому что главное, что нужно людям, это правда. А для этого требуется высочайший профессионализм, и честность, и искренность", - сказал он со сцены.Замруководителя администрации президента также поздравил всех номинантов и победителей и поблагодарил за творчество и проделанную работу.
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сергей кириенко, общество, технологии, россия
22:57 02.06.2022
 
Кириенко призвал поддерживать людей, создающих значимый интернет-контент

Кириенко: интернет неотделим от жизни, важно поддерживать создающих значимый контент

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что интернет уже неотделим от жизни и поэтому важно поддерживать людей, которые создают значимый контент.
"На самом деле интернет все глубже входит в нашу жизнь и отделить его уже невозможно. И тогда очень важным становится поддерживать людей, которые создают значимый контент, содержательный, позволяющий, в первую очередь, подрастающему поколению получить в интернете не только развлечения, но и новые знания. Поддержать людей, которые рассказывают об удивительных людях, которые рассказывают о значимых социальных и благотворительных проектах. Такая цель", - сказал Кириенко журналистам на Национальной премии интернет-контента.
Он отметил, что люди, которые получили премию, заслуживают уважения, номинантами стали те, кто говорил о человеческих ценностях.
"Для того, чтобы сделать такой контент в интернете, который будут смотреть миллионы, нужен не только профессионализм, творчество, креативность, но нужно обязательно вкладывать в это частичку своей души", - добавил замруководителя администрации.
Победителей определяло исключительно экспертное жюри - анонимно и тайно, подчеркнул Кириенко. И сегодня материалы блогеров, журналистов и военкоров в интернете смотрят миллионы людей, и это востребовано.
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Проект РИА Новости завоевал Национальную Премию интернет-контента
"Сила в правде, мне кажется, очень справедливое решение. Считалось, что интернет такая особая среда, в которой невозможно стать успешным и популярным, если не гнаться за модой, не ловить хайп, если не искать каких-то уникальных спецэффектов и все время придумывать что-то совсем новое. Как только наступило время вызовов, выяснилось, что это не главное. И сегодня с этой сцены, с экрана звучало, что самое главное - это правда, потому что главное, что нужно людям, это правда. А для этого требуется высочайший профессионализм, и честность, и искренность", - сказал он со сцены.
Замруководителя администрации президента также поздравил всех номинантов и победителей и поблагодарил за творчество и проделанную работу.
 
Сергей КириенкоОбществоТехнологииРоссия
 
 
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