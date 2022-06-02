https://ria.ru/20220602/kino-1792561321.html

Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента

Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента - РИА Новости, 02.06.2022

Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента

В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:52

2022-06-02T10:52

2022-06-02T10:52

культура

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150013/15/1500131590_0:154:1500:998_1920x0_80_0_0_fb14e1ef50edfd4c9141a30cbd4c7d44.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой."Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций — ред.) — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего голливудских, фильмов уйдет с нашего рынка", - сказал он.Толстой подчеркнул, что для заполнения ниши правительство ищет фильмы в дружественных странах и работает над увеличением производства национальных фильмов. "Мы ищем возможности, чтобы не легла киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия