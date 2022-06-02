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Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
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Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента - РИА Новости, 02.06.2022
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента
В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:52
2022-06-02T10:52
культура
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой."Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций — ред.) — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего голливудских, фильмов уйдет с нашего рынка", - сказал он.Толстой подчеркнул, что для заполнения ниши правительство ищет фильмы в дружественных странах и работает над увеличением производства национальных фильмов. "Мы ищем возможности, чтобы не легла киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры", - резюмировал он.
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общество, россия
10:52 02.06.2022
 
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента

Советник президента Толстой: больше всего от антироссийских санкций страдает сфера кино

© РИА Новости / Артем ЖитеневЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
"Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций — ред.) — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего голливудских, фильмов уйдет с нашего рынка", - сказал он.
Лондон, Великобритания - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Толстой подчеркнул, что для заполнения ниши правительство ищет фильмы в дружественных странах и работает над увеличением производства национальных фильмов. "Мы ищем возможности, чтобы не легла киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры", - резюмировал он.
 
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