https://ria.ru/20220602/kino-1792561321.html
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента - РИА Новости, 02.06.2022
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента
В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:52
2022-06-02T10:52
2022-06-02T10:52
культура
общество
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой."Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций — ред.) — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего голливудских, фильмов уйдет с нашего рынка", - сказал он.Толстой подчеркнул, что для заполнения ниши правительство ищет фильмы в дружественных странах и работает над увеличением производства национальных фильмов. "Мы ищем возможности, чтобы не легла киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Больше всего от санкций страдает сфера кино, считает советник президента
Советник президента Толстой: больше всего от антироссийских санкций страдает сфера кино
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В первую очередь от антироссийских санкций в сфере культуры пострадали кинопрокатчики и кинотеатры, эта проблема находится "в активной стадии решения", сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
"Первое, с чем мы столкнулись (после начала спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций — ред.) — это, наверное, отсутствие контента в кинотеатрах. Это, конечно, большой вызов, ведь кино не сделаешь за три дня. Для того, чтобы снять полноценный большой зрительский фильм, нужно два-три года. Конечно, кинотеатры и кинопрокатчики не были готовы к тому, что большой объем контента западных, прежде всего голливудских, фильмов уйдет с нашего рынка", - сказал он.
Толстой подчеркнул, что для заполнения ниши правительство ищет фильмы в дружественных странах и работает над увеличением производства национальных фильмов. "Мы ищем возможности, чтобы не легла киносеть, чтобы не закрывались массово кинотеатры", - резюмировал он.