Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат.Картина рассказывает о том, как бывший морпех Уильям теряет дочь: она случайно стала жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, Уильям решает сам разобраться в том, что произошло, а затем найти и наказать злодеев.Но затем оказывается, что виновником был сын крупного мафиози, так что Уильям попадает в центр противостояния бандитских группировок.В картине также снялись Тео Росси, Джеки Мур, Клайв Стэнден, Томас Джейн. Режиссером и сценаристом выступил Джаред Кон, который ранее уже работал с Уиллисом.
Картина рассказывает о том, как бывший морпех Уильям теряет дочь: она случайно стала жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, Уильям решает сам разобраться в том, что произошло, а затем найти и наказать злодеев.
Но затем оказывается, что виновником был сын крупного мафиози, так что Уильям попадает в центр противостояния бандитских группировок.
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