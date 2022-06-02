https://ria.ru/20220602/kino-1792387195.html

Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести

Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести - РИА Новости, 02.06.2022

Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести

Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:41

2022-06-02T12:41

2022-06-02T12:41

брюс уиллис

майк тайсон

кино и сериалы

знаменитости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792344533_0:163:3078:1895_1920x0_80_0_0_8318686484728f882005627ac986197a.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат.Картина рассказывает о том, как бывший морпех Уильям теряет дочь: она случайно стала жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, Уильям решает сам разобраться в том, что произошло, а затем найти и наказать злодеев.Но затем оказывается, что виновником был сын крупного мафиози, так что Уильям попадает в центр противостояния бандитских группировок.В картине также снялись Тео Росси, Джеки Мур, Клайв Стэнден, Томас Джейн. Режиссером и сценаристом выступил Джаред Кон, который ранее уже работал с Уиллисом.

https://ria.ru/20220526/kino-1790454203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

брюс уиллис, майк тайсон, кино и сериалы, знаменитости