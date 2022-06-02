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Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220602/kino-1792387195.html
Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести
Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести - РИА Новости, 02.06.2022
Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести
Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:41
2022-06-02T12:41
брюс уиллис
майк тайсон
кино и сериалы
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культура
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат.Картина рассказывает о том, как бывший морпех Уильям теряет дочь: она случайно стала жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, Уильям решает сам разобраться в том, что произошло, а затем найти и наказать злодеев.Но затем оказывается, что виновником был сын крупного мафиози, так что Уильям попадает в центр противостояния бандитских группировок.В картине также снялись Тео Росси, Джеки Мур, Клайв Стэнден, Томас Джейн. Режиссером и сценаристом выступил Джаред Кон, который ранее уже работал с Уиллисом.
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брюс уиллис, майк тайсон, кино и сериалы, знаменитости
12:41 02.06.2022
 
Брюс Уиллис и Майк Тайсон объединились на экране в фильме о мести

Брюс Уиллис сыграл с Майком Тайсоном в боевике "Вендетта. Банды Атланты" о мести

© ЭкспонентаКадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты
© Экспонента
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Экшен-триллер "Вендетта. Банды Атланты" с Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном вышел в российский прокат.
© ЭкспонентаКадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты
© Экспонента
Кадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
Картина рассказывает о том, как бывший морпех Уильям теряет дочь: она случайно стала жертвой разборок уличных банд. Пока полиция бездействует, Уильям решает сам разобраться в том, что произошло, а затем найти и наказать злодеев.
Но затем оказывается, что виновником был сын крупного мафиози, так что Уильям попадает в центр противостояния бандитских группировок.
© ЭкспонентаКадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты
1 из 3
Кадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
© Экспонента
© Экспонента

Сцена из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты
2 из 3

Сцена из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

© Экспонента
© Экспонента

Фрагмент из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

Кадр из фильма Вендетта. Банды Атланты
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

© Экспонента
1 из 3
Кадр из фильма "Вендетта. Банды Атланты"
© Экспонента
2 из 3

Сцена из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

© Экспонента
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вендетта. Банды Атланты"

© Экспонента
В картине также снялись Тео Росси, Джеки Мур, Клайв Стэнден, Томас Джейн. Режиссером и сценаристом выступил Джаред Кон, который ранее уже работал с Уиллисом.
Кадр из сериала Домашнее поле
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