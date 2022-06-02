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В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа
В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа - РИА Новости, 02.06.2022
В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа
Контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах, заявили в администрации украинской столицы. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:28
2022-06-02T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах, заявили в администрации украинской столицы."В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности это касается ночных клубов и заведений общественного питания, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Киева.В администрации напомнили, что комендантский час в городе и области длится с 23.00 до 5.00.
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в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр
13:28 02.06.2022
 
В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа, особенно в общепитах и клубах

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве. 25 февраля 2022
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве. 25 февраля 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах, заявили в администрации украинской столицы.
Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности это касается ночных клубов и заведений общественного питания, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Киева.
В администрации напомнили, что комендантский час в городе и области длится с 23.00 до 5.00.
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