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В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа - РИА Новости, 02.06.2022

В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа

Контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах, заявили в администрации украинской столицы. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:28

2022-06-02T13:28

2022-06-02T13:28

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Контроль за соблюдением комендантского часа усилят в Киеве, в особенности в заведениях общепита и ночных клубах, заявили в администрации украинской столицы."В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности это касается ночных клубов и заведений общественного питания, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Киева.В администрации напомнили, что комендантский час в городе и области длится с 23.00 до 5.00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, украина, ситуация в днр и лнр