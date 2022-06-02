15:58 02.06.2022 (обновлено: 16:07 02.06.2022)
В Херсоне начал работать центр гумпомощи "Единой России"
"Единая Россия" открыла базовый ресурсный центр гуманитарной помощи в Херсоне
Гуманитарная помощь от "Единой России". Архивное фото
ХЕРСОН, 2 июня - РИА Новости. Партия "Единая Россия" открыла базовый ресурсный центр гуманитарной помощи в Херсоне, сообщил журналистам секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.
"Сегодня мы открываем первый базовый ресурсный центр гуманитарной помощи "Единой России" здесь, в Херсоне по образу и подобию того, с чего мы начинали в Донецкой и Луганской республиках... Здесь накапливается гуманитарная помощь, ...и дальше центры начинают открываться уже по территории Херсонской области, районных центров и муниципалитетов", - отметил Турчак.
Он уточнил, что на сегодняшний день уже около 8,5 тысячи тонн гуманитарной помощи по линии "Единой России" доставлено на территории Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской области.
"Сейчас мы переориентируемся на доставку гуманитарной помощи из Ростовской области на республику Крым, для того, чтобы усилить именно Херсонское направление", - добавил секретарь.
По его словам, кроме раздачи продуктов питания и предметов первой необходимости, "Единая Россия" запускает проект на территории Херсонской области и Запорожья, в рамках которого молодым мамам будут раздавать подарки для новорожденных - набор вещей, необходимых в первые недели после рождения ребенка.
"Уникальность этих базовых центров в том, что здесь кроме раздачи гуманитарной помощи, открыты окна МФЦ, куда жители могут обратиться с любыми проблемами", - отметил также Турчак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.