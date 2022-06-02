11:04 02.06.2022 (обновлено: 11:09 02.06.2022)
Власти Херсонской области призвали считать регион частью России
Власти Херсонской области призвали жителей воспринимать регион как часть России
Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации.
"Пишите, приходите и помните, что все на самом деле достаточно просто и мы уже 100% Россия", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Замглавы администрации также призвал жителей Херсонской области, которые оставили область после начала спецоперации и выехали в подконтрольные киевскому режиму регионы Украины, возвращаться обратно.
"Мы видим, как к вам относятся сегодня те, кто не хочет с вами разговаривать, если вы говорите с ними на русском. Я вижу, как продолжается уничтожение морали и человеческого достоинства у нацистов. Приезжайте на Херсонщину, мы вас ждем, подавайте документы на получение российского гражданства в упрощенной форме", - сказал Стремоусов.
Он также подчеркнул, что в Херсонской области налаживается жизнь. Всем нуждающимся стабильно доставляется гуманитарная помощь.
"Следующий этап – это социальные выплаты, пенсии и переход к нормальной жизни, которую на самом деле мы организуем уже в ближайшие месяцы. Давайте друг другу помогать", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.