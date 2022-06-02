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Власти Херсонской области призвали считать регион частью России - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/kherson-1792566351.html
Власти Херсонской области призвали считать регион частью России
Власти Херсонской области призвали считать регион частью России - РИА Новости, 02.06.2022
Власти Херсонской области призвали считать регион частью России
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:04
2022-06-02T11:09
специальная военная операция на украине
андрей турчак
херсонская область
россия
украина
единая россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации."Пишите, приходите и помните, что все на самом деле достаточно просто и мы уже 100% Россия", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.Замглавы администрации также призвал жителей Херсонской области, которые оставили область после начала спецоперации и выехали в подконтрольные киевскому режиму регионы Украины, возвращаться обратно.Он также подчеркнул, что в Херсонской области налаживается жизнь. Всем нуждающимся стабильно доставляется гуманитарная помощь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220602/operatsiya-1792559168.html
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андрей турчак, херсонская область , россия, украина, единая россия, в мире
11:04 02.06.2022 (обновлено: 11:09 02.06.2022)
 
Власти Херсонской области призвали считать регион частью России

Власти Херсонской области призвали жителей воспринимать регион как часть России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации.
"Пишите, приходите и помните, что все на самом деле достаточно просто и мы уже 100% Россия", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.
Замглавы администрации также призвал жителей Херсонской области, которые оставили область после начала спецоперации и выехали в подконтрольные киевскому режиму регионы Украины, возвращаться обратно.
"Мы видим, как к вам относятся сегодня те, кто не хочет с вами разговаривать, если вы говорите с ними на русском. Я вижу, как продолжается уничтожение морали и человеческого достоинства у нацистов. Приезжайте на Херсонщину, мы вас ждем, подавайте документы на получение российского гражданства в упрощенной форме", - сказал Стремоусов.
Он также подчеркнул, что в Херсонской области налаживается жизнь. Всем нуждающимся стабильно доставляется гуманитарная помощь.
"Следующий этап – это социальные выплаты, пенсии и переход к нормальной жизни, которую на самом деле мы организуем уже в ближайшие месяцы. Давайте друг другу помогать", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти назвали военную операцию России зачисткой от неофашизма
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей ТурчакХерсонская областьРоссияУкраинаЕдиная РоссияВ мире
 
 
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