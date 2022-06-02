https://ria.ru/20220602/kherson-1792566351.html

Власти Херсонской области призвали считать регион частью России

Власти Херсонской области призвали считать регион частью России - РИА Новости, 02.06.2022

Власти Херсонской области призвали считать регион частью России

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:04

2022-06-02T11:04

2022-06-02T11:09

специальная военная операция на украине

андрей турчак

херсонская область

россия

украина

единая россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов призвал местное население воспринимать свой регион как часть Российской Федерации."Пишите, приходите и помните, что все на самом деле достаточно просто и мы уже 100% Россия", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.Замглавы администрации также призвал жителей Херсонской области, которые оставили область после начала спецоперации и выехали в подконтрольные киевскому режиму регионы Украины, возвращаться обратно.Он также подчеркнул, что в Херсонской области налаживается жизнь. Всем нуждающимся стабильно доставляется гуманитарная помощь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.В интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

https://ria.ru/20220602/operatsiya-1792559168.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей турчак, херсонская область , россия, украина, единая россия, в мире