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В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля сегодня не стоит, позиция в этом отношении не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:07
2022-06-02T13:19
россия
политика
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
казнь
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля сегодня не стоит, позиция в этом отношении не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможность референдума о возвращении смертной казни, если речь идёт о совершении преступлений против человечности."В Кремле никак не менялась позиция на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают данную инициативу.Он уточнил, что "ситуация де-факто и де-юре остается" той же."Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", - добавил Песков.
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россия, политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, казнь, дмитрий песков
13:07 02.06.2022 (обновлено: 13:19 02.06.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Песков: вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля не стоит

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля сегодня не стоит, позиция в этом отношении не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможность референдума о возвращении смертной казни, если речь идёт о совершении преступлений против человечности.
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"В Кремле никак не менялась позиция на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают данную инициативу.
Он уточнил, что "ситуация де-факто и де-юре остается" той же.
"Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", - добавил Песков.
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