https://ria.ru/20220602/kazn-1792608180.html

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь - РИА Новости, 02.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля сегодня не стоит, позиция в этом отношении не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:07

2022-06-02T13:07

2022-06-02T13:19

россия

политика

леонид слуцкий (тренер)

лдпр

казнь

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вопрос о снятии моратория на смертную казнь в повестке Кремля сегодня не стоит, позиция в этом отношении не менялась, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не исключает возможность референдума о возвращении смертной казни, если речь идёт о совершении преступлений против человечности."В Кремле никак не менялась позиция на этот счет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле расценивают данную инициативу.Он уточнил, что "ситуация де-факто и де-юре остается" той же."Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220508/kazn-1787564694.html

https://ria.ru/20220527/dnr-1791269510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, казнь, дмитрий песков