https://ria.ru/20220602/kasyanov-1792745732.html

Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"

Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас" - РИА Новости, 03.06.2022

Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"

Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T20:50

2022-06-02T20:50

2022-06-03T00:29

россия

михаил касьянов

парнас

политика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро политсовета партии Константин Мерзликин."Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется", - сказал Мерзликин в ответ на вопрос о местонахождении лидера партии.Причины отъезда Касьянова Мерзликин уточнить не смог и сослался на возможные личные причины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/sovbez-1786973938.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил касьянов, парнас, политика