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Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас" - РИА Новости, 03.06.2022
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Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас" - РИА Новости, 03.06.2022
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T20:50
2022-06-03T00:29
россия
михаил касьянов
парнас
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро политсовета партии Константин Мерзликин."Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется", - сказал Мерзликин в ответ на вопрос о местонахождении лидера партии.Причины отъезда Касьянова Мерзликин уточнить не смог и сослался на возможные личные причины.
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россия, михаил касьянов, парнас, политика
20:50 02.06.2022 (обновлено: 00:29 03.06.2022)
 
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"

Член бюро политсовета "Парнас" Мерзликин заявил, что глава партии Касьянов покинул Россию

© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкМихаил Касьянов
Михаил Касьянов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Петр Чернов
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Михаил Касьянов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро политсовета партии Константин Мерзликин.
"Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется", - сказал Мерзликин в ответ на вопрос о местонахождении лидера партии.
Чемодан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:48В России
В Совбезе назвали уехавших из России бизнесменов и шоуменов предателями
Причины отъезда Касьянова Мерзликин уточнить не смог и сослался на возможные личные причины.
 
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