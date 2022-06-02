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Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас" - РИА Новости, 03.06.2022
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T20:50
2022-06-02T20:50
2022-06-03T00:29
россия
михаил касьянов
парнас
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов уехала из России, его местонахождение и дата возвращения неизвестны, заявил РИА Новости член бюро политсовета партии Константин Мерзликин."Он сейчас не на территории РФ, но я не знаю, где он и когда вернется", - сказал Мерзликин в ответ на вопрос о местонахождении лидера партии.Причины отъезда Касьянова Мерзликин уточнить не смог и сослался на возможные личные причины.
https://radiosputnik.ria.ru/20220505/sovbez-1786973938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил касьянов, парнас, политика
20:50 02.06.2022 (обновлено: 00:29 03.06.2022)
Касьянов уехал из России, сообщили в политсовете "Парнас"
Член бюро политсовета "Парнас" Мерзликин заявил, что глава партии Касьянов покинул Россию