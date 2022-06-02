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В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором - РИА Новости, 02.06.2022
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В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором
В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором - РИА Новости, 02.06.2022
В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором
Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг, в четверг проходит церемония прощания, следует из сообщения... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:30
2022-06-02T15:30
общество
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россия
воронеж
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг, в четверг проходит церемония прощания, следует из сообщения администрации Карачаевского городского округа."Второго июня на Центральной площади г. Карачаевска состоится церемония прощания с генерал-майором ВВС России в отставке Канаматом Хусеевичем Боташевым, героически погибшим, исполняя свой воинский долг. На площади будет совершён и джаназа-намаз (заупокойная молитва)", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.Когда и при каких обстоятельствах погиб Боташев, не уточняется.Боташев Канамат Хусеевич родился 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба РФ (2010); лучший лётчик Забайкальского военного округа (2007), командир авиадивизии Забайкальского военного округа (2008-2010), в Воронеже командир 7000-й авиабазой первого разряда (2010-2012), командир войсковой части 23326 Западного военного округа, Почётный гражданин Карачаевска (2010).
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общество, карачаевск, россия, воронеж, ввс рф
15:30 02.06.2022
 
В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором

В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором в отставке Боташевым

© РИА Новости / Владимир Неволайнен / Перейти в фотобанкГенерал-майор авиации Канамат Боташев
Генерал-майор авиации Канамат Боташев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Неволайнен
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Генерал-майор авиации Канамат Боташев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг, в четверг проходит церемония прощания, следует из сообщения администрации Карачаевского городского округа.
"Второго июня на Центральной площади г. Карачаевска состоится церемония прощания с генерал-майором ВВС России в отставке Канаматом Хусеевичем Боташевым, героически погибшим, исполняя свой воинский долг. На площади будет совершён и джаназа-намаз (заупокойная молитва)", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.
Когда и при каких обстоятельствах погиб Боташев, не уточняется.
Боташев Канамат Хусеевич родился 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба РФ (2010); лучший лётчик Забайкальского военного округа (2007), командир авиадивизии Забайкальского военного округа (2008-2010), в Воронеже командир 7000-й авиабазой первого разряда (2010-2012), командир войсковой части 23326 Западного военного округа, Почётный гражданин Карачаевска (2010).
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