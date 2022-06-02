https://ria.ru/20220602/karachaevsk-1792655744.html

В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором

В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором - РИА Новости, 02.06.2022

В Карачаевске прощаются с героически погибшим генерал-майором

Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг, в четверг проходит церемония прощания, следует из сообщения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:30

2022-06-02T15:30

2022-06-02T15:30

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карачаевск

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг, в четверг проходит церемония прощания, следует из сообщения администрации Карачаевского городского округа."Второго июня на Центральной площади г. Карачаевска состоится церемония прощания с генерал-майором ВВС России в отставке Канаматом Хусеевичем Боташевым, героически погибшим, исполняя свой воинский долг. На площади будет совершён и джаназа-намаз (заупокойная молитва)", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации.Когда и при каких обстоятельствах погиб Боташев, не уточняется.Боташев Канамат Хусеевич родился 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба РФ (2010); лучший лётчик Забайкальского военного округа (2007), командир авиадивизии Забайкальского военного округа (2008-2010), в Воронеже командир 7000-й авиабазой первого разряда (2010-2012), командир войсковой части 23326 Западного военного округа, Почётный гражданин Карачаевска (2010).

https://ria.ru/20220309/voennyy-1777322850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, карачаевск, россия, воронеж, ввс рф