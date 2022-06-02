https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html

Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным

Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным - РИА Новости, 02.06.2022

Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным

Вертолетные рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на острове Парамушир в летний период станут ежедневными, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:49

2022-06-02T16:49

2022-06-02T16:49

туризм

петропавловск-камчатский

"аврора"

северо-курильск

авиасообщение

ми-8

новости - туризм

туризм

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн — РИА Новости. Вертолетные рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на острове Парамушир в летний период станут ежедневными, сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании "Аврора".С 16 июня по 29 сентября 2022 года "Аврора" будет выполнять рейсы между полуостровом и Курилами по четвергам и воскресеньям. В остальные дни недели перевозчик планирует обслуживать маршрут совместно с авиакомпанией "Авиашельф". Уточняется, что задействованы вертолеты Ми-8."Таким образом, с увеличением частоты на данном направлении впервые рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и обратно в обозначенный период будут выполняться ежедневно", — отметили в пресс-служба.Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3,1 тысячи рублей с человека.

https://ria.ru/20220602/puteshestviya-1792352086.html

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

петропавловск-камчатский, "аврора", северо-курильск, авиасообщение, ми-8, новости - туризм, туризм, пассажиры