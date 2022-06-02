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Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220602/kamchatka-1792623512.html
Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным
Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным - РИА Новости, 02.06.2022
Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным
Вертолетные рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на острове Парамушир в летний период станут ежедневными, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:49
2022-06-02T16:49
туризм
петропавловск-камчатский
"аврора"
северо-курильск
авиасообщение
ми-8
новости - туризм
туризм
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн — РИА Новости. Вертолетные рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на острове Парамушир в летний период станут ежедневными, сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании "Аврора".С 16 июня по 29 сентября 2022 года "Аврора" будет выполнять рейсы между полуостровом и Курилами по четвергам и воскресеньям. В остальные дни недели перевозчик планирует обслуживать маршрут совместно с авиакомпанией "Авиашельф". Уточняется, что задействованы вертолеты Ми-8."Таким образом, с увеличением частоты на данном направлении впервые рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и обратно в обозначенный период будут выполняться ежедневно", — отметили в пресс-служба.Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3,1 тысячи рублей с человека.
https://ria.ru/20220602/puteshestviya-1792352086.html
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петропавловск-камчатский, "аврора", северо-курильск, авиасообщение, ми-8, новости - туризм, туризм, пассажиры
16:49 02.06.2022
 
Вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным

"Аврора": вертолетное сообщение между Камчаткой и Северными Курилами будет ежедневным

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкАвтобус и трап в международном аэропорту "Елизово"
Автобус и трап в международном аэропорту Елизово - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 июн — РИА Новости. Вертолетные рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на острове Парамушир в летний период станут ежедневными, сообщила в четверг пресс-служба авиакомпании "Аврора".
С 16 июня по 29 сентября 2022 года "Аврора" будет выполнять рейсы между полуостровом и Курилами по четвергам и воскресеньям. В остальные дни недели перевозчик планирует обслуживать маршрут совместно с авиакомпанией "Авиашельф". Уточняется, что задействованы вертолеты Ми-8.
"Таким образом, с увеличением частоты на данном направлении впервые рейсы из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск и обратно в обозначенный период будут выполняться ежедневно", — отметили в пресс-служба.
Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3,1 тысячи рублей с человека.
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 10:34Туризм
Названы новые авиамаршруты за рубеж, доступные для россиян
 
ТуризмПетропавловск-Камчатский"Аврора"Северо-КурильскАвиасообщениеМи-8Новости - ТуризмТуризмпассажиры
 
 
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