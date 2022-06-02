https://ria.ru/20220602/izmir-1792528439.html

Турецкая авиакомпания начала возить российских туристов в Измир

Турецкая авиакомпания начала возить российских туристов в Измир - РИА Новости, 02.06.2022

Турецкая авиакомпания начала возить российских туристов в Измир

Турецкая авиакомпания Pegasus 2 июня начала летать из московского аэропорта Домодедово в Измир. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:46

2022-06-02T09:46

2022-06-02T10:11

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Турецкая авиакомпания Pegasus 2 июня начала летать из московского аэропорта Домодедово в Измир.Рейсы запланированы трижды в неделю на период до октября.Первый самолет уже благополучно приземлился в аэропорту имени Аднана Мендереса, расположенном в 18 километрах от города.Прилет в эту воздушную гавань позволит значительно сократить время трансфера до популярных курортов. Раньше ближайшим международным хабом был Даламан, а потом туристы от двух до 3,5 часов добирались на автобусах до отелей.Сейчас в Чешме и Кушадасы можно попасть через час и 15 минут, в Дидим — через полтора часа. Менее часа займет поездка от аэропорта к гостиницам в поселке Оздере и городке Гумульдур.Чешме относится к числу фешенебельных курортов. Постройки, оставшиеся еще от греков, привлекают туристов белыми фасадами и черепичными крышами.Кушадасы — развитый курортный город, его порт принимает круизные суда. Отдыхающие проводят время не только на пляжах, но и прогуливаются по променаду и торговым зонам.Дидим особенно любим британскими туристами. Туда едут те, кто одновременно хочет отдыхать по системе "все включено", а вечером за территорией отеля посетить магазины и центры развлечений.Оздере и Гумульдур больше подойдут для гостей, не любящих покидать территорию отеля.Туроператор ANEX Tour имеет гарантированные блоки мест на всех рейсах данной программы, что позволяет мгновенно подтверждать авиабилеты.

https://ria.ru/20220601/turtsiya-1792223869.html

https://ria.ru/20220602/turtsiya-1792306783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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