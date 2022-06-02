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Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства - РИА Новости, 02.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html
Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства
Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства - РИА Новости, 02.06.2022
Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства
Власти Тверской области поддержат ООО "ПК Аквариус" в реализации под Тверью инвестиционного проекта по производству компьютерной техники и IT-решений, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:18
2022-06-02T14:18
тверская область
игорь руденя
тверь
технологии
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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат ООО "ПК Аквариус" в реализации под Тверью инвестиционного проекта по производству компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства."На встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании во вторник обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проекта. Были рассмотрены варианты строительства подъездной дороги к производственной площадке, достигнута договоренность в оказании содействия в обеспечении электроснабжением", – отметили в пресс-службе.Также правительством Тверской области и компанией "Аквариус" совместно с тверскими вузами и колледжами разработана концепция многоступенчатой системы подготовки кадров для компании – от профориентации школьников до гарантированного трудоустройства молодых специалистов.В этом году "Аквариус" приобрел производственно-логистический комплекс "Логопарк Тверь" под Тверью, где будет реализован новый инвестиционный проект. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.Технологические возможности нового завода в Верхневолжье позволят выпускать серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу компания рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,6 миллиона устройств.На первоначальном этапе будет создано более 400 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,2 тысячи. Совокупные инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html
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игорь руденя, тверь, технологии
14:18 02.06.2022
 

Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат ООО "ПК Аквариус" в реализации под Тверью инвестиционного проекта по производству компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"На встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании во вторник обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проекта. Были рассмотрены варианты строительства подъездной дороги к производственной площадке, достигнута договоренность в оказании содействия в обеспечении электроснабжением", – отметили в пресс-службе.
Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:57Тверская область
Тверские власти ставят задачу занять в важных проектах бизнес региона
Также правительством Тверской области и компанией "Аквариус" совместно с тверскими вузами и колледжами разработана концепция многоступенчатой системы подготовки кадров для компании – от профориентации школьников до гарантированного трудоустройства молодых специалистов.
В этом году "Аквариус" приобрел производственно-логистический комплекс "Логопарк Тверь" под Тверью, где будет реализован новый инвестиционный проект. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.
Технологические возможности нового завода в Верхневолжье позволят выпускать серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу компания рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,6 миллиона устройств.
На первоначальном этапе будет создано более 400 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,2 тысячи. Совокупные инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьТехнологии
 
 
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