https://ria.ru/20220602/investproekt-1792629392.html

Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства

Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства - РИА Новости, 02.06.2022

Тверские власти поддержат инвестпроект по созданию IT-производства

Власти Тверской области поддержат ООО "ПК Аквариус" в реализации под Тверью инвестиционного проекта по производству компьютерной техники и IT-решений, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:18

2022-06-02T14:18

2022-06-02T14:18

тверская область

игорь руденя

тверь

технологии

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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат ООО "ПК Аквариус" в реализации под Тверью инвестиционного проекта по производству компьютерной техники и IT-решений, сообщает пресс-служба регионального правительства."На встрече губернатора Тверской области Игоря Рудени с руководством компании во вторник обсуждались вопросы, связанные с оказанием поддержки в реализации проекта. Были рассмотрены варианты строительства подъездной дороги к производственной площадке, достигнута договоренность в оказании содействия в обеспечении электроснабжением", – отметили в пресс-службе.Также правительством Тверской области и компанией "Аквариус" совместно с тверскими вузами и колледжами разработана концепция многоступенчатой системы подготовки кадров для компании – от профориентации школьников до гарантированного трудоустройства молодых специалистов.В этом году "Аквариус" приобрел производственно-логистический комплекс "Логопарк Тверь" под Тверью, где будет реализован новый инвестиционный проект. На площадке будет развернуто производство, включающее в себя участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат.Технологические возможности нового завода в Верхневолжье позволят выпускать серверы, системы хранения данных персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры, принтеры. Благодаря новому заводу компания рассчитывает уже в этом году увеличить производственные мощности в 2,5 раза и выпускать до 2,6 миллиона устройств.На первоначальном этапе будет создано более 400 новых рабочих мест, в перспективе с открытием новых линий – до 1,2 тысячи. Совокупные инвестиции в новый проект составят порядка 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html

тверь

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, технологии