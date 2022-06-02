https://ria.ru/20220602/infrastruktura-1792575532.html

Путин призвал сделать все, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам

Путин призвал сделать все, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам - РИА Новости, 02.06.2022

Путин призвал сделать все, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам Форума решения социальных задач отметил, что необходимо сделать всё возможное,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:36

2022-06-02T11:36

2022-06-02T11:36

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, гостям и организаторам Форума решения социальных задач отметил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы социальная инфраструктура в РФ отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля."Уважаемые друзья!... Приветствую вас по случаю открытия Форума решения социальных задач. Подчеркну, вместе мы должны сделать всё возможное, чтобы социальная инфраструктура отвечала вызовам времени, запросам и потребностям каждого человека, каждой российской семьи. Необходимо шире использовать передовые технологии и современные подходы, ресурсы некоммерческого сектора и социально ориентированного бизнеса, активно тиражировать лучший региональный опыт и практики. Важно, чтобы позитивные изменения происходили в масштабах всей страны", - говорится в тексте телеграммы.Глава государства также отметил, что считает форум востребованной инициативой и реальным шагом в деле консолидации усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества для решения насущных, актуальных задач социальной сферы. Он также отметил, что всех участников форму объединяет ключевая для нашей страны и общества цель – добиться повышения качества жизни людей."Уверен, что форум пройдёт на высоком организационном, творческом уровне, а ваши рекомендации и предложения принесут реальную отдачу. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792243245.html

https://ria.ru/20220523/poruchenie-1790262646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия