https://ria.ru/20220602/inflyatsiya-1792747965.html

Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ

Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ - РИА Новости, 02.06.2022

Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ

Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:09

2022-06-02T21:09

2022-06-02T21:10

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере исчерпания действия разовых факторов рост цен может вновь ускориться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды"."Низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего сильным укреплением рубля. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле – мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", - пишут аналитики.Они добавили, что "по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься".Дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться объемом предложения потребительских товаров, динамикой валютного курса, потребительского кредитования, зарплат и доходов, инфляционных ожиданий, а также изменением склонности к потреблению домохозяйств, отмечают в департаменте.По данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 17,8% после 16,7% в марте, при этом она снизилась до 17,5% на 20 мая.

https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792523097.html

https://ria.ru/20220531/inflyatsiya-1792050923.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, центральный банк рф (цб рф)