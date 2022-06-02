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Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ - РИА Новости, 02.06.2022
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Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ
Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ - РИА Новости, 02.06.2022
Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ
Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:09
2022-06-02T21:10
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере исчерпания действия разовых факторов рост цен может вновь ускориться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды"."Низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего сильным укреплением рубля. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле – мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", - пишут аналитики.Они добавили, что "по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься".Дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться объемом предложения потребительских товаров, динамикой валютного курса, потребительского кредитования, зарплат и доходов, инфляционных ожиданий, а также изменением склонности к потреблению домохозяйств, отмечают в департаменте.По данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 17,8% после 16,7% в марте, при этом она снизилась до 17,5% на 20 мая.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, центральный банк рф (цб рф)
21:09 02.06.2022 (обновлено: 21:10 02.06.2022)
 
Говорить об устойчивом замедлении инфляции в России рано, считают в ЦБ

Аналитики ЦБ: говорить об устойчивом замедлении инфляции в России преждевременно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Низкая инфляция в России в мае во многом вызвана разовыми дезинфляционными факторами, ее торможение пока преждевременно считать устойчивым, поскольку по мере исчерпания действия разовых факторов рост цен может вновь ускориться, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".
"Низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов, прежде всего сильным укреплением рубля. Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле – мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", - пишут аналитики.
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Они добавили, что "по мере исчерпания действия разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься".
Дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться объемом предложения потребительских товаров, динамикой валютного курса, потребительского кредитования, зарплат и доходов, инфляционных ожиданий, а также изменением склонности к потреблению домохозяйств, отмечают в департаменте.
По данным Росстата, в апреле годовая инфляция составила 17,8% после 16,7% в марте, при этом она снизилась до 17,5% на 20 мая.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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