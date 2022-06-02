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При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих - РИА Новости, 02.06.2022
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При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих - РИА Новости, 02.06.2022
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих
Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:42
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в мире
индия
кашмир
джамму
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители расследуют инцидент, следует из сообщения местной полиции."Взрыв произошел внутри арендованного автомобиля в Седове, Шопиан (на территории Джамму и Кашмир - ред.). Три солдата получили ранения и были доставлены в больницу. Природа и источник (взрыв из-за гранаты или ранее заложенного самодельного взрывного устройства внутри автомобиля или же неисправность аккумулятора) взрыва расследуется", - говорится в сообщении полиции Кашмира, размещенном в Twitter.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
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индия
кашмир
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в мире, индия, кашмир, джамму
06:42 02.06.2022
 
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих

При взрыве автомобиля на территории Джамму и Кашмир пострадали трое военнослужащих

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий
Индийский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители расследуют инцидент, следует из сообщения местной полиции.
"Взрыв произошел внутри арендованного автомобиля в Седове, Шопиан (на территории Джамму и Кашмир - ред.). Три солдата получили ранения и были доставлены в больницу. Природа и источник (взрыв из-за гранаты или ранее заложенного самодельного взрывного устройства внутри автомобиля или же неисправность аккумулятора) взрыва расследуется", - говорится в сообщении полиции Кашмира, размещенном в Twitter.
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В миреИндияКашмирДжамму
 
 
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