https://ria.ru/20220602/indiya-1792509555.html
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих - РИА Новости, 02.06.2022
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих
Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:42
2022-06-02T06:42
2022-06-02T06:42
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители расследуют инцидент, следует из сообщения местной полиции."Взрыв произошел внутри арендованного автомобиля в Седове, Шопиан (на территории Джамму и Кашмир - ред.). Три солдата получили ранения и были доставлены в больницу. Природа и источник (взрыв из-за гранаты или ранее заложенного самодельного взрывного устройства внутри автомобиля или же неисправность аккумулятора) взрыва расследуется", - говорится в сообщении полиции Кашмира, размещенном в Twitter.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
https://ria.ru/20220526/indiya-1790760683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, кашмир, джамму
При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих
При взрыве автомобиля на территории Джамму и Кашмир пострадали трое военнослужащих