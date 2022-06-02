https://ria.ru/20220602/indiya-1792509555.html

При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих

При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих - РИА Новости, 02.06.2022

При взрыве автомобиля на севере Индии пострадали трое военнослужащих

Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T06:42

2022-06-02T06:42

2022-06-02T06:42

в мире

индия

кашмир

джамму

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Трое военнослужащих пострадали при взрыве автомобиля в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, раненые доставлены в больницу, а правоохранители расследуют инцидент, следует из сообщения местной полиции."Взрыв произошел внутри арендованного автомобиля в Седове, Шопиан (на территории Джамму и Кашмир - ред.). Три солдата получили ранения и были доставлены в больницу. Природа и источник (взрыв из-за гранаты или ранее заложенного самодельного взрывного устройства внутри автомобиля или же неисправность аккумулятора) взрыва расследуется", - говорится в сообщении полиции Кашмира, размещенном в Twitter.В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.

https://ria.ru/20220526/indiya-1790760683.html

индия

кашмир

джамму

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, кашмир, джамму