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Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.06.2022
Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила со 2 марта на Украину более 25,4 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:59
2022-06-02T21:59
2022-06-02T21:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
херсонская область
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия доставила со 2 марта на Украину более 25,4 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с о2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 472,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 092 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано 428,3 тонны гуманитарной помощи.В четверг проводится семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению всего будет передано 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
украина
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия с марта доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гуманитарной помощи