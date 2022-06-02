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Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.06.2022

Россия доставила на Украину более 25,4 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила со 2 марта на Украину более 25,4 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T21:59

2022-06-02T21:59

2022-06-02T21:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

херсонская область

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия доставила со 2 марта на Украину более 25,4 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с о2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 25 472,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 092 гуманитарные акции", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях проведено пять гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению передано 428,3 тонны гуманитарной помощи.В четверг проводится семь гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению всего будет передано 366 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

украина

донецкая народная республика

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, херсонская область , михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф