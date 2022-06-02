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Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Первомайск

Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Первомайск - РИА Новости, 02.06.2022

Российские военные доставили более 30 тонн гумпомощи в Первомайск

Вооруженные силы России доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в город Первомайск в ЛНР, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:30

2022-06-02T10:30

2022-06-02T10:43

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

первомайск

луганская народная республика

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России доставили более 30 тонн гуманитарной помощи в город Первомайск в ЛНР, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в город Первомайск Луганской Народной Республики. Очередной гуманитарный конвой доставил более 30 тонн продуктов питания, в том числе детского, средства гигиены, медикаменты, а также предметы первой необходимости", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что по просьбе администрации в первую очередь продуктовыми наборами, медикаментами и предметами первой необходимости обеспечиваются семьи, воспитывающие маленьких детей, многодетные семьи и люди преклонного возраста.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

россия

первомайск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, первомайск, луганская народная республика, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина