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Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента - РИА Новости, 02.06.2022
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Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента - РИА Новости, 02.06.2022
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:10
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общество
москва
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав предпринимателей, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."За активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Минееву Татьяну Вадимовну - уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве", - говорится в распоряжении президента.
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общество, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
13:10 02.06.2022 (обновлено: 13:11 02.06.2022)
 
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента

Бизнес-омбудсмена Москвы Минееву наградили почетной грамотой президента

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав предпринимателей, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Минееву Татьяну Вадимовну - уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве", - говорится в распоряжении президента.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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ОбществоМоскваТатьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)
 
 
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