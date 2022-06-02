https://ria.ru/20220602/gramota-1792610554.html
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента - РИА Новости, 02.06.2022
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:10
2022-06-02T13:10
2022-06-02T13:11
общество
москва
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792606779_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40c0b467284d7b2be9d0e93ab07812b2.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав предпринимателей, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."За активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Минееву Татьяну Вадимовну - уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве", - говорится в распоряжении президента.
https://radiosputnik.ria.ru/20220601/denisova-1792412931.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792606779_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3449fab450066a8048f87eea319b843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
13:10 02.06.2022 (обновлено: 13:11 02.06.2022)
Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента
Бизнес-омбудсмена Москвы Минееву наградили почетной грамотой президента