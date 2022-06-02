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Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента

Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента - РИА Новости, 02.06.2022

Бизнес-омбудсмена Москвы наградили почетной грамотой президента

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:10

2022-06-02T13:10

2022-06-02T13:11

общество

москва

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева награждена почетной грамотой президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав предпринимателей, следует из распоряжения президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."За активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Минееву Татьяну Вадимовну - уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве", - говорится в распоряжении президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20220601/denisova-1792412931.html

москва

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Варвара Скокшина

общество, москва, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)