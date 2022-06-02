https://ria.ru/20220602/gospital-1792551239.html

В ЛНР открылся филиал госпиталя "Ахмат"

В ЛНР открылся филиал госпиталя "Ахмат" - РИА Новости, 02.06.2022

В ЛНР открылся филиал госпиталя "Ахмат"

В Луганской народной республике открылся филиал госпиталя "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:27

2022-06-02T10:27

2022-06-02T10:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

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ГРОЗНЫЙ, 2 июн – РИА Новости. В Луганской народной республике открылся филиал госпиталя "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Накануне в Луганской народной республике состоялось открытие филиала госпиталя "Ахмат" на 25 больничных коек. К решению о необходимости его открытия пришли совместно мои дорогие братья - начальник медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзан Альдебиров и командир специального полка полиции имени Героя России А.А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев после оценки ситуации на передовой", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Сообщается, что филиал оснащен необходимым оборудованием, мебелью, техникой и запасом лекарственных препаратов."При необходимости оперативно могут быть привлечены врачи Минздрава ЧР и регионального Центра медицины катастроф. ...Все расходы взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220531/razminirovanie-1792213870.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина