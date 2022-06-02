https://ria.ru/20220602/gosduma-1792621780.html

В Госдуме рекомендовали принять проект о "Большой перемене"

В Госдуме рекомендовали принять проект о "Большой перемене" - РИА Новости, 02.06.2022

В Госдуме рекомендовали принять проект о "Большой перемене"

Комитет Госдумы по молодежным делам на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о создании движения детей и молодежи... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:48

2022-06-02T13:48

2022-06-02T13:48

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общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по молодежным делам на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена", таким образом, инициативу поддержали все комитеты-соисполнители.Комитет по молодежным делам является одним из четырех комитетов-соисполнителей по законопроекту. Ранее проект был поддержал комитетом палаты по просвещению. Аналогичное решение приняли в комитете по вопросам семьи женщин и детей, а также в комитете по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений. Решения комитетов размещены в электронной думской базе.Ранее депутаты Госдумы внесли в палату межфракционный законопроект об образовании российского движения детей и молодежи "Большая перемена".В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

https://ria.ru/20220519/deti-1789510288.html

https://sn.ria.ru/20220531/bolshaya_peremena-1791991661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, общество