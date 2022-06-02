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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T21:50
2022-06-02T21:50
2022-06-03T12:53
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telegram (приложение)
мосводосток
москва
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза", - сказано в сообщении.Автомобилистов в непогоду просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по телефону, либо оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте", или отметить канал предприятия в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), мосводосток, москва, комплекс городского хозяйства москвы
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток
". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Автомобилистов в непогоду просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по телефону, либо оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте", или отметить канал предприятия в Telegram
.