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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T21:50
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мосводосток
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комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза", - сказано в сообщении.Автомобилистов в непогоду просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по телефону, либо оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте", или отметить канал предприятия в Telegram.
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telegram (приложение), мосводосток, москва, комплекс городского хозяйства москвы
21:50 02.06.2022 (обновлено: 12:53 03.06.2022)
 

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАвтомобили Мосводостока
Автомобили Мосводостока - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что на данный момент аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. К устранению возможных временных скоплений воды готовы бригады ГУП "Мосводосток". Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.
Автомобилистов в непогоду просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по телефону, либо оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте", или отметить канал предприятия в Telegram.
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