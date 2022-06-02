https://ria.ru/20220602/gorsluzhby-1792862967.html

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 03.06.2022

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T21:50

2022-06-02T21:50

2022-06-03T12:53

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telegram (приложение)

мосводосток

москва

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды. До конца суток в столице возможны дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В некоторых районах города уже идет дождь, гроза", - сказано в сообщении.Автомобилистов в непогоду просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.В комплексе городского хозяйства напомнили, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить по телефону, либо оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте", или отметить канал предприятия в Telegram.

https://ria.ru/20220531/voda-1792097103.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

telegram (приложение), мосводосток, москва, комплекс городского хозяйства москвы