https://ria.ru/20220602/gorlovka-1792744202.html

Украинские войска выпустили семь мин по Горловке

Украинские войска выпустили семь мин по Горловке - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска выпустили семь мин по Горловке

Украинские войска обстреляли в четверг Калининский и Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T20:38

2022-06-02T20:38

2022-06-02T20:38

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в четверг Калининский и Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров и восемь гранат из РПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено 7 мин калибром 120 миллиметров... населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 гранат из РПГ, также применялось стрелковое вооружение", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 19.00 и 19.07.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/verkhnetoretskoe-1792734554.html

горловка

украина

донецкая народная республика

донбасс

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горловка, украина, донецкая народная республика, донбасс