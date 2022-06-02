https://ria.ru/20220602/gorlovka-1792736752.html

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов

Украинские войска в 18.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:52

2022-06-02T19:52

2022-06-02T19:52

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Кудрюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220602/vs-1792690774.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины