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Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска в 18.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:52
2022-06-02T19:52
2022-06-02T19:52
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 мск обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Кудрюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220602/vs-1792690774.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов