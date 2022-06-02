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Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2
Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 02.06.2022
Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2
Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:38
2022-06-02T11:38
2022-06-02T11:38
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ПРАГА, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.На фоне спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20220408/pvo-1782510459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, ситуация в днр и лнр
Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2
Словакия заключила контракт с Украиной на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2