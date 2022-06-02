https://ria.ru/20220602/gaubitsy-1792576201.html

Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2

Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 - РИА Новости, 02.06.2022

Словакия поставит Украине восемь самоходных гаубиц Zuzana 2

Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:38

2022-06-02T11:38

2022-06-02T11:38

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ПРАГА, 2 июн – РИА Новости. Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2, сообщил в Twitter глава словацкого оборонного ведомства Ярослав Надь.Самоходные артиллерийские гаубицы Zuzana 2 имеют калибр 155 миллиметров и колесное шасси 8x8, дальность стрельбы составляет около 40 километров. Эти гаубицы производятся на оборонных предприятиях Словакии и являются модернизированной версией гаубиц Zuzana. По данным словацких СМИ, гаубицы Zuzana 2 находятся на вооружении национальной армии с лета 2021 года.На фоне спецоперации на Украине, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают поставлять Украине оружие. Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220408/pvo-1782510459.html

украина

словакия

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Кирилл Волков

в мире, украина, словакия, ситуация в днр и лнр