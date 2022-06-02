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Умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов - РИА Новости, 02.06.2022
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Умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов
Умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов - РИА Новости, 02.06.2022
Умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов
Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T20:47
2022-06-02T21:14
глеб никитин
нижегородская область
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня — РИА Новости. Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Губернатор региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика."Андрей Викторович Гапонов-Грехов сыграл огромную роль в развитии отечественной науки. Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить", — цитирует его пресс-служба.Никитин назвал Гапонова-Грехова личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой не только Нижегородской области, но и всей России."Мы гордимся тем, что Андрей Викторович жил и работал в Нижнем Новгороде, и всегда будем хранить память о нем", — сказал глава региона.Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, в свою очередь, отметил, что отечественная наука понесла тяжелую утрату."Один из величайших ученых-физиков современности, он много сделал для укрепления авторитета и повышения престижа нижегородской научной школы, основал и долгие годы руководил Институтом прикладной физики, по праву считающимся одним из лучших научных учреждений страны. Имя Андрея Викторовича навсегда вписано золотыми буквами в историю Нижегородской области", — подчеркнул он.Областью научных интересов выдающегося специалиста были радиофизика, микроволновая электроника, гидрофизика и нелинейная динамика. Он получил, среди прочих наград, два ордена Ленина, три Государственные премии СССР и орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20220602/fizika-1792727982.html
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глеб никитин, нижегородская область, нижний новгород, россия
20:47 02.06.2022 (обновлено: 21:14 02.06.2022)
 
Умер российский физик Андрей Гапонов-Грехов

Академик Российской академии наук Андрей Гапонов-Грехов умер в возрасте 95 лет

CC BY-SA 3.0 / Artem Korzhimanov / Академик РАН Андрей Гапонов-Грехов
Академик РАН Андрей Гапонов-Грехов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Artem Korzhimanov /
Академик РАН Андрей Гапонов-Грехов. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня — РИА Новости. Академик Российской академии наук, основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов умер в Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор региона Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким легендарного физика.
"Андрей Викторович Гапонов-Грехов сыграл огромную роль в развитии отечественной науки. Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, беззаветно преданного науке, чей вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить", — цитирует его пресс-служба.
Никитин назвал Гапонова-Грехова личностью мирового масштаба, чрезвычайно работоспособным и целеустремленным человеком, который стал настоящей легендой не только Нижегородской области, но и всей России.
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"Мы гордимся тем, что Андрей Викторович жил и работал в Нижнем Новгороде, и всегда будем хранить память о нем", — сказал глава региона.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, в свою очередь, отметил, что отечественная наука понесла тяжелую утрату.
"Один из величайших ученых-физиков современности, он много сделал для укрепления авторитета и повышения престижа нижегородской научной школы, основал и долгие годы руководил Институтом прикладной физики, по праву считающимся одним из лучших научных учреждений страны. Имя Андрея Викторовича навсегда вписано золотыми буквами в историю Нижегородской области", — подчеркнул он.
Областью научных интересов выдающегося специалиста были радиофизика, микроволновая электроника, гидрофизика и нелинейная динамика. Он получил, среди прочих наград, два ордена Ленина, три Государственные премии СССР и орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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