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Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области

Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области - РИА Новости, 02.06.2022

Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области

I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:38

2022-06-02T14:38

2022-06-02T14:38

калужская область

калужская область

россия

боровский район

наука и инновации

общество

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МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона.Это специализированное масштабное мероприятие будет объединено с VII Всероссийским форумом обучающихся медицине и фармации.Цели форума - создание уникальной дискуссионной площадки для студентов-медиков и врачей-профессионалов, условий для обмена опытом в среде молодых специалистов, привлечение молодых врачей для работы в системе здравоохранения Калужской области.В программе мероприятия – выступления представителей ведущих российских учреждений здравоохранения, в том числе медучреждений Калужской области, руководителей медицинских и фармацевтических организаций России.Лекции и дискуссии пройдут в рамках треков "Молодежная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации". Будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы, посвященные задачам совершенствования организации здравоохранения, медицинской науке и практике.В мероприятии примут участие более 700 студентов-медиков.Форум пройдет с З по 5 июня на территории этнографического парка-музея "Этномир" в Боровском районе Калужской области.

https://ria.ru/20220318/otchet-1778841765.html

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россия

боровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

калужская область, россия, боровский район, наука и инновации, общество