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Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области - РИА Новости, 02.06.2022
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Калужская область
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Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области
Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области - РИА Новости, 02.06.2022
Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области
I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:38
2022-06-02T14:38
калужская область
калужская область
россия
боровский район
наука и инновации
общество
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МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона.Это специализированное масштабное мероприятие будет объединено с VII Всероссийским форумом обучающихся медицине и фармации.Цели форума - создание уникальной дискуссионной площадки для студентов-медиков и врачей-профессионалов, условий для обмена опытом в среде молодых специалистов, привлечение молодых врачей для работы в системе здравоохранения Калужской области.В программе мероприятия – выступления представителей ведущих российских учреждений здравоохранения, в том числе медучреждений Калужской области, руководителей медицинских и фармацевтических организаций России.Лекции и дискуссии пройдут в рамках треков "Молодежная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации". Будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы, посвященные задачам совершенствования организации здравоохранения, медицинской науке и практике.В мероприятии примут участие более 700 студентов-медиков.Форум пройдет с З по 5 июня на территории этнографического парка-музея "Этномир" в Боровском районе Калужской области.
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калужская область, россия, боровский район, наука и инновации, общество
14:38 02.06.2022
 

Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты отрабатывают на манекене реанимационные действия
Студенты отрабатывают на манекене реанимационные действия - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона.
Это специализированное масштабное мероприятие будет объединено с VII Всероссийским форумом обучающихся медицине и фармации.
Цели форума - создание уникальной дискуссионной площадки для студентов-медиков и врачей-профессионалов, условий для обмена опытом в среде молодых специалистов, привлечение молодых врачей для работы в системе здравоохранения Калужской области.
В программе мероприятия – выступления представителей ведущих российских учреждений здравоохранения, в том числе медучреждений Калужской области, руководителей медицинских и фармацевтических организаций России.
Лекции и дискуссии пройдут в рамках треков "Молодежная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации". Будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы, посвященные задачам совершенствования организации здравоохранения, медицинской науке и практике.
В мероприятии примут участие более 700 студентов-медиков.
Форум пройдет с З по 5 июня на территории этнографического парка-музея "Этномир" в Боровском районе Калужской области.
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Калужская областьКалужская областьРоссияБоровский районНаука и инновацииОбщество
 
 
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