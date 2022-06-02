Форум молодых врачей "Пульс времени" пройдет 3-5 июня в Калужской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты отрабатывают на манекене реанимационные действия
МОСКВА, 2 июня – РИА Новости. I Всероссийский инновационный форум студентов-медиков и молодых врачей "Пульс времени" откроется в пятницу в Калужской области, сообщает правительство региона.
Это специализированное масштабное мероприятие будет объединено с VII Всероссийским форумом обучающихся медицине и фармации.
Цели форума - создание уникальной дискуссионной площадки для студентов-медиков и врачей-профессионалов, условий для обмена опытом в среде молодых специалистов, привлечение молодых врачей для работы в системе здравоохранения Калужской области.
В программе мероприятия – выступления представителей ведущих российских учреждений здравоохранения, в том числе медучреждений Калужской области, руководителей медицинских и фармацевтических организаций России.
Лекции и дискуссии пройдут в рамках треков "Молодежная политика", "Профессионализм" и "Наука и инновации". Будут организованы интерактивные площадки и мастер-классы, посвященные задачам совершенствования организации здравоохранения, медицинской науке и практике.
В мероприятии примут участие более 700 студентов-медиков.
Форум пройдет с З по 5 июня на территории этнографического парка-музея "Этномир" в Боровском районе Калужской области.