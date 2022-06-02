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Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару

Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару - РИА Новости, 03.06.2022

Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару

Купаться в фонтанах не следует, так как можно получить травму, а также это негигиенично, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T19:07

2022-06-02T19:07

2022-06-03T13:11

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фонтаны

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купаться в фонтанах не следует, так как можно получить травму, а также это негигиенично, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства."В этом году лето оказалось максимально пунктуальным и уже с первых его дней в столицу пришло долгожданное тепло. Солнечные деньки приятнее проводить рядом с фонтанами. А вот купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму", - говорится в сообщении.Отмечается, что, несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, фонтаны