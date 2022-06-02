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Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару - РИА Новости, 03.06.2022
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Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару
Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару - РИА Новости, 03.06.2022
Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару
Купаться в фонтанах не следует, так как можно получить травму, а также это негигиенично, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-02T19:07
2022-06-03T13:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
фонтаны
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купаться в фонтанах не следует, так как можно получить травму, а также это негигиенично, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства."В этом году лето оказалось максимально пунктуальным и уже с первых его дней в столицу пришло долгожданное тепло. Солнечные деньки приятнее проводить рядом с фонтанами. А вот купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму", - говорится в сообщении.Отмечается, что, несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, фонтаны
19:07 02.06.2022 (обновлено: 13:11 03.06.2022)
 

Москвичей попросили не купаться в фонтанах в жару

© РИА Новости / Яна Кроилова / Перейти в фотобанкМолодые люди купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
Молодые люди купаются в фонтане на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Яна Кроилова
Перейти в фотобанк
Молодые люди купаются в фонтане на Манежной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Купаться в фонтанах не следует, так как можно получить травму, а также это негигиенично, сообщается в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
"В этом году лето оказалось максимально пунктуальным и уже с первых его дней в столицу пришло долгожданное тепло. Солнечные деньки приятнее проводить рядом с фонтанами. А вот купаться в них не следует, даже если очень хочется. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – струйные насадки, светильники, датчики уровня воды. Из-за них можно получить травму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на то, что чаши регулярно – минимум раз в месяц – промывают, а воду меняют, купаться в фонтанах негигиенично. В воду попадают атмосферные осадки и пыль, в ней купаются птицы, а жара способствует размножению бактерий.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваФонтаны
 
 
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