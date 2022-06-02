https://ria.ru/20220602/festival-1792605461.html

Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля

Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля - РИА Новости, 02.06.2022

Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля

сообщил о переносе дат проведения юбилейного мероприятия в 2022 году. Ранее планировалось провести фестиваль в артистическом поселке Коктебель с 19 по 21... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:11

2022-06-02T13:11

2022-06-02T13:15

культура

фестиваль koktebel jazz party

коктебель

республика крым

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новости культуры

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МОСКВА, 2 июн, - РИА Новости. Оргокомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party сообщил о переносе дат проведения юбилейного мероприятия в 2022 году. Ранее планировалось провести фестиваль в артистическом поселке Коктебель с 19 по 21 августа."Для Koktebel Jazz Party 2022 год должен был стать знаковым и объединить два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле. Тем не менее, с учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. Уверены, что наши зрители поддержат такое решение. Как только новые даты будут определены, мы анонсируем их на официальных ресурсах Koktebel Jazz Party", - прокомментировал основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США). Гостем юбилейного KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party - это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20220430/dzhaz-1786080124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

культура, фестиваль koktebel jazz party, коктебель, республика крым, дмитрий киселев, новости культуры