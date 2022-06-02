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Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля - РИА Новости, 02.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220602/festival-1792605461.html
Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля
Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля - РИА Новости, 02.06.2022
Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля
сообщил о переносе дат проведения юбилейного мероприятия в 2022 году. Ранее планировалось провести фестиваль в артистическом поселке Коктебель с 19 по 21... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:11
2022-06-02T13:15
культура
фестиваль koktebel jazz party
коктебель
республика крым
дмитрий киселев
культура
новости культуры
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МОСКВА, 2 июн, - РИА Новости. Оргокомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party сообщил о переносе дат проведения юбилейного мероприятия в 2022 году. Ранее планировалось провести фестиваль в артистическом поселке Коктебель с 19 по 21 августа."Для Koktebel Jazz Party 2022 год должен был стать знаковым и объединить два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле. Тем не менее, с учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. Уверены, что наши зрители поддержат такое решение. Как только новые даты будут определены, мы анонсируем их на официальных ресурсах Koktebel Jazz Party", - прокомментировал основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США). Гостем юбилейного KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party - это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
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культура, фестиваль koktebel jazz party, коктебель, республика крым, дмитрий киселев, новости культуры
13:11 02.06.2022 (обновлено: 13:15 02.06.2022)
 

Koktebel Jazz Party-2022 переносит даты фестиваля

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНа международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021
На международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн, - РИА Новости. Оргокомитет международного фестиваля Koktebel Jazz Party сообщил о переносе дат проведения юбилейного мероприятия в 2022 году. Ранее планировалось провести фестиваль в артистическом поселке Коктебель с 19 по 21 августа.
"Для Koktebel Jazz Party 2022 год должен был стать знаковым и объединить два больших юбилея – 100-летие российского джаза и 20-й сезон джаза в Коктебеле. Тем не менее, с учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля. Уверены, что наши зрители поддержат такое решение. Как только новые даты будут определены, мы анонсируем их на официальных ресурсах Koktebel Jazz Party", - прокомментировал основатель фестиваля, журналист Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party-2021
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Международный музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party-2021
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США). Гостем юбилейного KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party - это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
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КультураКультураФестиваль Koktebel Jazz PartyКоктебельРеспублика КрымДмитрий КиселевНовости культуры
 
 
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