https://ria.ru/20220602/fao-1792527766.html

Исключить Россию из ФАО невозможно, заявили в московском офисе

Исключить Россию из ФАО невозможно, заявили в московском офисе - РИА Новости, 02.06.2022

Исключить Россию из ФАО невозможно, заявили в московском офисе

В уставе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) не предусмотрена возможность исключения какой-либо страны или поражения ее в правах, в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:36

2022-06-02T09:36

2022-06-02T09:36

в мире

россия

фао

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В уставе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) не предусмотрена возможность исключения какой-либо страны или поражения ее в правах, в ФАО считают важным сохранить взаимодействие с Россией, заявил в интервью РИА Новости директор офиса ФАО по связи с Россией Олег Кобяков."Эмоциональное обсуждение российско-украинского конфликта идет на многих ооновских площадках. Что касается ФАО, к счастью, отцы-основатели в 1945 году, создавая наш "всемирный сельсовет", даже и в мыслях, и на письме не допустили ситуации, что кого-то из него можно будет исключить. Поэтому в уставных документах какого-либо поражения в правах и тем более исключения из членов организации не предусмотрено. Есть только одно правило, типичное для всех международных организаций: если вы не платите членских взносов длительное время, вас могут временно лишить права голоса. В ФАО тоже есть такое, но это не случай России", - сказал он.Кобяков отметил, что "даже несмотря на жесткие обсуждения украинского сюжета..., никаких решений или рекомендаций, касающихся приостановки сотрудничества ФАО с Россией принято не было"."Наше руководство придерживается той линии, что сотрудничество с Россией продолжается. Эту площадку мы должны сохранить, и продолжение таких контактов – стабилизирующий фактор. Россия всегда была и остается добросовестным плательщиком в ФАО. И традиционно делает свой взнос, который высчитывается по ооновской шкале. Для России он в разные годы составлял около 16-25 миллионов долларов – часть выплачивается в евро, часть в долларах. Россия, будучи добросовестным плательщиком, всегда вносит эту сумму в январе, и нынешний год не стал исключением", - добавил Кобяков.

https://ria.ru/20220531/yunesko-1792160195.html

https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792522717.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, фао, санкции в отношении россии