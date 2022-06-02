https://ria.ru/20220602/evakuatsiya-1792759727.html

На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины

На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины - РИА Новости, 02.06.2022

На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины

За прошедшие сутки от украинцев и иностранцев на "горячую линию" поступило 63 обращения об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:12

2022-06-02T23:12

2022-06-02T23:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

херсонская область

россия

украина

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. За прошедшие сутки от украинцев и иностранцев на "горячую линию" поступило 63 обращения об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 63 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757351 такое обращение из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220530/ukraintsy-1791632872.html

луганская народная республика

херсонская область

россия

украина

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луганская народная республика, херсонская область , россия, украина