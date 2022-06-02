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На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/evakuatsiya-1792759727.html
На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины
На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины - РИА Новости, 02.06.2022
На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины
За прошедшие сутки от украинцев и иностранцев на "горячую линию" поступило 63 обращения об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:12
2022-06-02T23:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
херсонская область
россия
украина
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. За прошедшие сутки от украинцев и иностранцев на "горячую линию" поступило 63 обращения об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 63 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757351 такое обращение из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220530/ukraintsy-1791632872.html
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россия
украина
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луганская народная республика, херсонская область , россия, украина
23:12 02.06.2022 (обновлено: 23:14 02.06.2022)
 
На "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины

Минобороны: на "горячую линию" за сутки поступило 63 обращения об эвакуации с Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мирные жители, эвакуированные с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. За прошедшие сутки от украинцев и иностранцев на "горячую линию" поступило 63 обращения об эвакуации в Россию или на подконтрольные российской армии районы проведения спецоперации, сообщил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"За прошедшие сутки на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 63 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2757351 такое обращение из 2137 населенных пунктов Украины", - сообщил Мизинцев.
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